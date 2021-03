Salvi Güell: "A la Rubina d'Empuriabrava hi haurà un abans i un després del projecte de restauració"

Els lectors i les lectores d'emporda.info han entrevistat, aquest dimecres, l'alcalde de Castelló d'Empúries. Salvi Güell ha respost preguntes de temes molt diversos relacionats amb el civisme, la seguretat ciutadana o la regulació de la numeració del carrers, entre altres temes. Un d'elles ha estat el proecte de restauració de la zona humida i la platja de la Rubina, promogut pel Ministeri de Transició Ecològica.

Salvi Güell ha explicat que "la Rubina és una platja natural i aquest tipus de platges estan regulades i no s'hi permet l'aparcament, tot i que fins ara ningú ha dit res al respecte de forma oficial. Justament aquest projecte bé a resoldre aquest tema. Si al final aquest projecte no s'executa, podria ser que ens trobéssim sense aparcaments i sense poder entrar a la Rubina amb vehicles. Creiem que és una oportunitat per donar resposta a una problemàtica que tots veiem i que tenim des de fa molts anys degut als accessos de tota mena a l'estiu en aquesta platja. És un projecte de restauració ambiental i que no interfereix en els usos que s'hi fan, tot i que s'ha de tenir en compte que evidentment hi haurà un abans i un després si es desenvolupa aquest projecte".

Llegiu l'entrevista sencera obrint aquest enllaç.