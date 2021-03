Portbou protegirà el centenar de plàtans del municipi com a Bé d'Interès Local

Dins del nucli urbà de Portbou hi ha un centenar llarg de plàtans. Aquesta setmana, l'Ajuntament està duent a terme la reposició de dos exemplars que estaven malalts a la zona de la Rambla i el passeig de la Sardana. L'alcalde de la localitat, Xavier Barranco, ha aprofitat aquesta circumstància per anunciar la voluntat municipal "de començar a gestionar la declaració de Bé d'Interès Local de tots els plàtans que tenim en el poble. Aquests arbres són patrimoni identitari de Portbou i els hem de protegir". El primer pas, segons Barranco, serà "fer una campanya de conscienciació amb tots els veïns per tal que, entre tots, tinguem cura d'aquests arbres. Calculem que en tenim uns cent deu, segons els treballs de poda que fem quan toca".

Els plàtans són especialment visibles a la Rambla i en el passeig de la Sardana, però també n'hi ha en altres indrets emblemàtics del poble, com l'avinguda de Barcelona, el carrer de l'escultor Frederic Marès o en el jardí del Centre Cívic. Xavier Barranco afegeix que "aquesta protecció ja fa temps que la tenim present i ens sembla que ara ha arribat l'hora de posar fil a l'agulla".