Figueres avança el plantejament de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana

L'Ajuntament de Figueres, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i el sector comercial de la ciutat s'han reunit aquesta setmana per avançar en el plantejament de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Un recurs basat en el model anglosaxó del Business Improvement Districts (BID'S) que fomenta la creació d'una entitat publicoprivada que s'encarrega de la gestió d'aquesta àrea. L'objectiu és que ambdues parts implicades portin a terme un pla d'acció per a la dinamització comercial i econòmica de la zona.

En aquesta presentació es va comptar amb l'assistència de la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó qui destaca que la jornada ha servit "per posar fil a l'agulla a aquesta aposta per una gestió compartida dels eixos comercials per tal de reforçar l'experiència de compra i potenciar-ne la promoció i la imatge".