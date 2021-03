ERC l'Escala reclama senyals sonors als semàfors de la cruïlla principal

El grup d'Esquerra Republicana de l'Escala ha proposat durant el ple ordinari de març, celebrat aquest dilluns, que es faci un pas endavant en l'accessibilitat del municipi amb la proposta d'adaptar, per a persones amb discapacitat visual, els semàfors de la cruïlla entre els carrers Ave Maria i Camí Ample.

Els republicans consideren que cal fer passos endavant per anar adaptant el municipi a les necessitats de totes les persones que hi viuen i el visiten i, això vol dir, avançar cap a l'accessibilitat en tots els camps i en tots els punts. A l'Escala només hi ha semàfors, en concret tres, en aquest cruïlla entre dos dels carrers principals de la vila. Una cruïlla molt cèntrica i que, sobretot en temporada alta i caps de setmana, aglutina molta circulació tan de vehicles com de persones. És per això que creuen que és imprescindible adaptar aquest punt, donat que genera molt trànsit i és un dels punts neuràlgics del poble.

"Cal avançar cap a una ciutat per a tothom i anar desenvolupant el pla d'accessibilitat del nucli antic així com ampliar-lo amb altres propostes que no siguin només les de les barreres físiques", va explicar la portaveu republicana Etna Estrems. "Tenir el municipi adaptat per a tothom és també oferir una imatge de modernitat i de cura i respecte ha totes les persones que hi viuen i que ens visiten i, en el cas d'adaptar els semàfors, és ben senzill; només tenim una cruïlla amb semàfors. Fer-ho ha de ser senzill i assequible per un pressupost com el nostre", afegia Estrems.

L'alcalde del municipi Victor Puga va estar d'acord amb el raonament dels republicans i va accedir a estudiar la possibilitat de canviar els semàfors i incloure els senyals sonors en els nous.