Diferents personalitats en defensa del territori donen suport a la lluita de Salvem Siurana

La plataforma Salvem Siurana, en lluita contra l'ampliació de la carretera del municipi (GIV-6219), continua amb les accions de crida a les institucions per tal que aturin el projecte que consideren "sobredimensionat" i que "atempta greument contra el territori, el paisatge i la vida dels veïns de Siurana".

En aquest sentit han signat un manifest conjunt amb gairebé 600 persones, entre les quals destaquen personalitats "notables, molt rellevants i respectades, que han treballat i treballen, des de diferents àmbits, per un Empordà més just i sostenible", defineixen des de la plataforma. Entre el llistat, es troben el sommelier i copropietari d'El Celler de Can Roca, Josep Roca Fontané; l'escriptora i filòloga Núria Esponellà; el biòleg Josep Maria Dacosta; o la Directora de la Fundació Josep Pla, Anna Aguiló.

El manifest conjunt, que podeu llegir aquí, demana un cop més a la Diputació de Girona que esbossi un futur basat en la mobilitat sostenible i el respecte al medi ambient, "que formen part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la mateixa institució s'ha compromès a assolir", recorda Salvem Siurana.