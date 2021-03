El 8M figuerenc més virtual impulsa #donesfemnosvisibles

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí les activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora del 8 de març. Les activitats i actes d'enguany estan adaptats a la situació de pandèmia i es faran bàsicament en línia. Totes tenen però, l'objectiu de mantenir viva una reivindicació encara més necessària que mai.



El govern reivindica que la Covid-19 ha posat de manifest dos aspectes socials molt importants. Per una banda, que el món es pot pràcticament aturar: es poden tancar els negocis, les fàbriques, es pot modificar una part del sistema social i econòmic tal i com l'hem viscut fins ara, però durant tot aquest any ja d'emergència, molts col·lectius anomenats essencials han continuant més actius que mai perquè eren els responsables, bé de lluitar contra la pandèmia, bé donar cobertura a les necessitats bàsiques de la població. Aquests col·lectius, com s'ha vist, estan clarament feminitzats i per fi les dones s'han vist posicionades en el lloc que els hi pertoca i que històricament ha sigut negat: llocs centrals i de rellevància, llocs de cura, i absolutament necessaris per la continuïtat de la vida. Sense les cures el món no gira.





perquè els llocs de treball que ocupen són els que s'han vist més afectats: sector com el turístic, el del comerç, treballadores de la llar. El govern figuerenc remarca queon les dones ocupen els llocs pitjor remunerats, amb menys estabilitat i sense garanties". I és per això que recorden que les dones trigaran molt més a recuperar-se de les conseqüències de la Covid i això les posiciona, un cop més, en un lloc de molta més vulnerabilitat, exposant-les a la pobresa i a la precarització de la seva vida.Per tot això, des de la, és molt necessari fer visibles les dones i donar-les veu. Amb aquest doble objectiu l'Ajuntament de Figueres, ha dissenyat un 8 de març amb les següents activitats: A les 12 hores, a la plaça de l'Ajuntament: lectura delque reivindicarà la figura i el paper de la dona. A la tarda, a les 18 hores, es farà el lliurament del, en el qual s'hi ha presentat 24 propostes d'entre alumnes de tercer i quart d'ESO de la comarca on el tema central és la desigualtat. Durant aquell dia, laPer una altra part, es llançarà per xarxes socials unaamb la voluntat de donar un espai de reflexió i opinió. Des del govern creuen que és important que elles opinin i per això se'ls demana que contestin a les preguntes per conèixer-les millor, i per dialogar des de l'administració local amb elles.

També s'ha elaborat una enquesta per a les entitats de la ciutat per conèixer el "grau d'igualtat", per prendre la temperatura al teixit associatiu i si s'escau, posar a l'abast les eines necessaris per avançar en la igualtat també en aquest àmbit. L'objectiu és culminar amb la constitució d'un Consell local de dones, un espai de trobada on les dones de la ciutat puguin parlar i prendre decisions sobre les seves necessitats.



Per últim, i per fer visibles totes les dones de Figueres en tota la seva riquesa i diversitat, es convida a omplir les xarxes amb les seves fotografies a través de l'etiqueta #donesfemnosvisibles.



A més, entorn el dia 8 de març, diferents equipaments culturals municipals, han organitzat diverses activitats que es recullen a aquest cartell:





L'alcaldessa de Figueres i regidora de drets civils i feminisme, Agnès Lladó , explica que "aquest any, més que mai, és més necessari que mai fer visibles a les dones i donar-los veu. Les dones són el 52% de la ciutadania de Figueres, i per tant, sense les dones, la nostra ciutat i el món en general no gira. Amb aquestes activitats volem reivindicar el paper de la dona a la nostra societat". Més informació sobre el Dia de la Dona a l'Alt Empordà.