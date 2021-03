Vilanant restaura el Camí Fondo de Taravaus

Un dels camins més importants del nucli de Taravaus (Vilanant) s'ha restaurat aquest darrer mes. Molt malmès per les pluges del temporal Gloria, no ha estat fins ara que l'Ajuntament ha pogut invertir-hi per deixar-lo transitable, tant per a vehicles com per a passejants.

Aquest és el Camí Fondo, un vial rural que comunica el municipi amb la carretera N-260 i que, en situacions de pluja abundant, en què la principal carretera asfaltada queda incomunicada pels dos recs que la travessen, serveix de sortida i entrada del terme.

El Camí Fondo de Taravaus és un camí rural de poc menys d'un quilòmetre i que en tot el seu trajecte és acompanyat per un rec que recull les aigües tant de l'N-260 com dels camps de conreu dels voltants. Periòdicament, es feia el manteniment del rec, però una neteja a fons feia temps que no es portava a terme i ha estat ara quan s'ha pogut realitzar conjuntament amb l'arranjament del ferm del camí.

Paral·lelament, l'Ajuntament busca una solució a la carretera asfaltada que comunica el nucli de Taravaus amb la població de Vilanant i amb l'N-260 que actualment és municipal i està per concretar si passa a la Diputació de Girona.