«La Setmana Santa no existeix, aquesta és la realitat ara mateix»

L'empresari altempordanès Antoni Escdero presideix la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, un càrrec que serveix per donar veu al sector en aquests temps tan complicats per a l'economia en general. Unes setmanes abans de la Setmana Santa, el mateix president de la FHGC considera que aquesta "no existeix" per a les empreses de restauració i turisme, davant de les perspectives derivades de la pandèmia i les restriccions per aturar-la.



Falta poc per a la Setmana Santa i ja ha passat un any des de l'inici de la pandèmia. Com ho viu el sector?

La veritat és que ho està passant molt malament, hi ha molta preocupació. Hi ha empreses que ja han caigut i no tornaran a obrir, i tampoc està previst que es pugui arreglar a curt termini. Després de la catàstrofe que hem viscut i, respecte al sector, les línies aèries aturades, algunes en fallida, els turoperadors... Sempre tindrem el turisme de proximitat o els que poden arribar en cotxe des d'Europa, però abans era universal.

Al final, la incertesa fa que el temps passi més a poc a poc per al sector, no?

Molt a poc a poc. Ens estan matant lentament i hi ha gent que ho està passant molt malament. He estat per tot Espanya per veure com estava la situació en general i, per exemple, Mallorca ho està passant molt malament, com tots. Aquesta angoixa també afecta la salut i les persones, no només és un tema econòmic.

Molts negocis estarien preparant la Setmana Santa. Aquest any és així?

En aquests moments, la Setmana Santa no existeix. Podrà obrir un petit restaurant o hotel familiar, però les grans destinacions turístiques estaran aturades. Totes les reserves que no arribin per Setmana Santa vindran a l'estiu, aquesta és la realitat.

Per tant, no es pot fer cap previsió o ja sabem que serà nefasta?

Teníem esperances amb la vacuna, però no està tenint l'efecte que hauríem pensat perquè tot va molt lent. No vull buscar culpables, només faltaria, però l'any passat vam poder treballar una mica. Aquest any es tornarà a obrir l'estiu, però, a la província de Girona, fins que França no obri les portes, sense demanar la PCR, no anem enlloc. El turisme nacional, sigui de Catalunya o Espanya, tampoc ho pot compensar tot.

El Govern diu que vol tenir en compte la necessitat d'obrir per Setmana Santa.

Això només són paraules, ho diuen de boqueta. Jo he estat negociant amb ells i el nucli dur, emparats pel Procicat, i estan deixant que les empreses caiguin sense parar. Em sembla que dir això, ara, em sembla surrealista, perquè venim d'un any tancats. Catalunya ha estat el territori amb més restriccions dures i els indicadors no han demostrat que hagi servit per a molt respecte a altres comunitats autònomes. Entre un 10% i un 30% d'empreses gironines, tancaran.

El sector pot confiar que, si hi ha una obertura de mesures suficient, aquesta Setmana Santa es pot salvar?

No existirà la Setmana Santa, tal com la coneixíem. Les previsions són nefastes i els preparatius logístics que calen ara mateix sense saber ben bé qui pot venir fan impossible arrancar la temporada en un mes. No hi ha possibilitat de portar turistes a les comarques gironines i, per tant, no hi haurà Setmana Santa.

Així doncs, totes les esperances van enfocades a l'estiu?

Tothom està fent les previsions per començar bé la temporada d'estiu, res més. Les grans cadenes hoteleres que es nodreixen del turisme de masses internacional ho tenen molt complicat ara han d'esperar a l'estiu, per veure si la situació millora.

Fins quan pot aguantar el sector aquest martiri?

Som l'únic país d'Europa que no ha ajudat les empreses. Alguns crèdits ICO, que no li han donat a tothom, poca cosa més. Tenim un teixit empresarial de microempreses a comarques gironines i és complicat aguantar situacions com aquestes. El refugi de la crisi del 2008 va ser la restauració i, ara, ha arribat aquesta i és un forat on ha caigut i caurà molta gent.

Entenc que s'han sentit discriminats.

Sí, és quedar-se curt. La gent està molt enfadada i preocupada. Cadascú s'espavila com pot, però és una falta de previsió i un suïcidi, ja que no s'ha valorat la gent treballadora i que paga els impostos. Se'ns ha menyspreat i les ajudes són completament insuficients.

Creu que hem passat els pitjors moments des del punt de vista econòmic?

El pitjor moment de l'economia encara no ha arribat. Ja hi ha empreses que han caigut i moltes que intenten resistir, depèn del cas i les seves despeses. Els pitjors moments han d'arribar, perquè hi ha gent que està tirant dels crèdits ICO i, quan els hagin de tornar, si aquesta situació s'allarga, hi haurà molts deutes. Un altre cas són els impostos. Aquí ningú ha perdonat res, només s'han posposat per pagar més endavant, tot i la situació que estem vivint des de fa un any, sense tenir en compte que els establiments estan tancats o que fan el que poden. Una altra història és el rebut dels autònoms en tot aquest temps. Crec que els governants viuen en un altre món, no és el món real, ni del dia a dia. Els petits empresaris i la gent treballadora necessiten molta ajuda en aquests moments, però es criminalitza el fet de ser empresari. Se'l veu com un defraudador i és vergonyós que no es respecti la gent que paga impostos i els seus esforços en aquesta situació.