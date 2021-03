Roses adquireix un radar mòbil per accentuar els controls de trànsit

L'equip de Govern de Roses es va marcar com un dels objectius prioritats d'aquest mandat posar ordre a la mobilitat en tots els nuclis urbans que configuren el municipi. De manera transversal, les regidories de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, amb la complicitat de Rosersa, estan aplicant el Pla de millora de la circulació, que va emparellat amb diverses mesures encaminades a «reduir de manera clara la velocitat dels vehicles i augmentar la seguretat dels vianants», segons explica el primer tinent d'alcalde, Joan Plana.

Una d'aquestes mesures ha estat l'adquisició recent d'un radar mòbil per a la Policia Local. L'Ajuntament ha invertit 75.000 euros en una compra que també ha inclòs un curs formatiu per als agents. «El radar és una peça més d'aquest Pla interdepartamental que té diverses branques importants, una de les quals és millorar tota la mobilitat a les urbanitzacions del municipi, ja que en molts indrets ha estat anàrquica fins ara per causes diverses», relata Joan Plana. Entre aquestes causes hi ha «la falta de senyalització, l'existència de carrers estrets o amb aparcament a tots dos costats, doble sentit de circulació on no n'hi hauria d'haver i situacions indesitjables d'aparcaments indiscriminats sobre les voreres».

Aquestes deficiències eren molt evidents a les urbanitzacions de la perifèria del nucli urbà, com la Garriga, Mas Oliva, la Cuana o Mas Matas, entre altres. Plana argumenta que «a cada barri resoldrem els problemes de mobilitat que hi ha. Redibuixem tota la mobilitat, ampliem la senyalització, posem més passos de vianants i més places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. En una primera fase, com hem fet a Mas Matas, fem un procés de participació mostrant als veïns un plànol amb la proposta de millora i obrim un període per a rebre esmenes. A Mas Matas, per exemple, n'hem rebut disset».

Un cop resoltes aquestes esmenes, l'empresa municipal Rosersa és la responsable d'executar els canvis. «La idea, afegeix Plana, és anar actualitzant totes les zones amb poca regulació per evitar perills i deixar enrere una certa imatge de deixadesa. Aquesta feina la fem de manera coordinada amb Urbanisme i Infraestructures. Així hem actuat en el primer tram del carrer de mossèn Carles Feliu, on s'han ampliat les voreres i s'ha regularitzat l'aparcament, ja que fins ara era com un coll d'ampolla perillós per a vianants i conductors».

Aquests processos participatius del Pla de millora de circulació també han aportat algunes novetats, com ara que els veïns i comerciants de Santa Margarida van proposar com a tema prioritari la implantació de carril bici a la urbanització. «Ens va semblar que la proposta era encertada i crearem un quilòmetre nou de carril bici des de la C-260 fins a la zona comercial de la urbanització», diu el regidor de Seguretat.

En diversos punts del municipi també s'aniran instal·lant coixins berlinesos i bandes reductores de velocitat per a enfortir aquest Pla municipal de circulació.