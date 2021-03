Als vianants i caminants que han passat aquestes darreres setmanes a la vora del port de Roses no els ha passat desapercebuda la presència d'un iot de luxe instal·lat en sec a les drassanes, tant per la seva forma com per la seva grandària. Es tracta de l'Ocean Sapphire, que té la seva base al port francès de Seta. Té una eslora de 41 metres i un motor de 5.678 CV.