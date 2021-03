Núria Escarpanter: «En política, no m'agrada que em coneguin per ser 'la dona de...'»

Núria Escarpanter Olivet (Figueres, 1975) es convertirà, aquest 2021, en alcaldessa de Llançà per Junts, en virtut d'un pacte de govern amb el PSC i substituint Francesc Guisset. Encara falten uns mesos, però ella afirma que es pren aquest repte «amb il·lusió». El seu bagatge polític el va iniciar com a regidora del consistori el 2003.



Ara és la primera tinent d'alcalde de Llançà i és la responsable de les àrees de Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies i Participació ciutadana. Coneix molt bé l'administració local no només des del vessant polític, sinó també com a funcionària pública.

Com se sent quan es refereixen a vostè per ser la dona de Pere Vila [delegat del Govern de la Generalitat a Girona]?

Ho porto molt bé pel que fa a la part personal. És evident que amb el senyor Pere Vila hi estic casada i que, com s'entendrà, és una persona a la qual estimo i que és el meu company de vida. Però sí que t'he de dir que, com a dona, em molesta bastant que es faci aquesta referència. No s'acostuma a presentar homes com a «marits de?», però a les dones, en aquest sentit, ens deixen més retratades. En l'àmbit polític, no m'agrada que em coneguin per ser «la dona de...». Com a qualsevol persona, el que m'agrada és que se'm jutgi, se'm tracti i se'm conegui com la Núria Escarpanter, amb les meves virtuts i defectes.

Aviat, però, el senyor Pere Vila serà el marit de l'alcaldessa de Llançà.

Veus, anem millorant. Si algú es refereix a ell així, suposo que caldria callar i admetre que he tingut una visió distorsionada de la realitat, fins ara. Suposo que si ell es troba en el mateix cas en què m'he trobat jo per ser la seva dona, ho portarà bé.

Està preparada per a aquest nou repte?

Sí, que ho estic. També és cert que el fet d'estar casada amb el senyor Pere Vila, havent sigut ell alcalde de Llançà, va fer pensar-me dues vegades si realment volia agafar aquest camí. Però penso que no només hi estic preparada, sinó que em fa molta il·lusió el repte. Vaig dir en campanya que ho veia com un somni col·lectiu i, tot i que sé que soc una mica idealista quan parlo amb aquestes paraules, de debò crec que puc aportar bastant a Llançà. Fins ara Llançà ha estat governat per homes, i no sé si la gestió d'una dona serà millor, però sí que puc dir que serà diferent. Estic convençuda que, comptant amb l'equip que som, farem molt bona feina.

Quin balanç fa de la gestió en les seves àrees des que és primera tinent d'alcalde?

Jo sempre dic el mateix, que, malgrat que penso que es fa molta feina, encara n'hi ha molta per fer i mai no és suficient. La pandèmia que estem vivint és una llàstima i ens ha influït i ens ha minvat la gestió. Tot i això sento que treballo per intentar aportar alguna cosa al meu poble.

En matèria d'Ensenyament, estem a les portes de la preinscripció escolar. Les necessitats a Llançà estan cobertes?

Tant a l'institut, com a la llar d'infants i a l'escola, podem atendre qualsevol de les peticions que ens arribin.

Hi ha uns estudis postobligatoris únics i molt específics a Llançà, el cicle formatiu d'olis d'oliva i vins. De quina forma col·labora l'Ajuntament amb aquesta formació?

L'única cosa que podem fer, tot i que penso que és molt, és proporcionar els espais on es cursen aquests estudis. El Departament d'Educació, l'institut i l'Ajuntament, quan va sorgir la possibilitat de tirar endavant aquest cicle, vam convenir la firma d'un conveni per cedir un espai del municipi. La ubicació era a la Casa Estudi Martínez Lozano, si bé el juny de l'any passat vam rescindir el contracte i vam traslladar aquest cicle formatiu a la Casa Marli. És un molt bon espai per a la formació teòrica i pràctica, perquè compta amb un complex obert i amb tres dependències molt espaioses.

Aleshores, aquest espai l'han estrenat aquest curs?

Havien d'haver començat el setembre, però els alumnes actuals són de segon curs i han començat el gener, a causa de la pandèmia, i també perquè les classes són més pràctiques que teòriques. De tota manera, tot estava a punt des del setembre. Aquest cicle és molt atractiu i molt interessant i crec que és important potenciar-lo perquè els joves, atrets pel món del vi i de l'oli, el trïin.

Una altra àrea que està sota la seva responsabilitat, Benestar animal, destaca per la gran quantitat d'accions que emprèn.

Exacte. En campanya ja ho vaig dir, que em considero una persona molt amant dels animals i crec que aquesta àrea està molt d'acord amb la direcció de la societat d'avui dia. El primer que em vaig posar entre cella i cella era crear la regidoria de Benestar animal i ho hem aconseguit com a fet innovador, perquè mai abans havia existit una regidoria que s'ocupés exclusivament dels temes que tenen a veure amb els animals. I sempre dic que seria impossible sense la col·laboració de l'Associació dels Amics dels Animals de Llançà, amb tot el seu munt de voluntaris i la gent que hi està al capdavant que ens ajuden a fer real qualsevol de les iniciatives que promovem.

Destaqui'n alguna.

És veritat que estem que no parem. Per exemple, un dels grans projectes que veurem materialitzat aquest 2021 és la creació del primer espai d'esbarjo per a gossos de Llançà. Aprofito per dir també, com a responsable de Participació Ciutadana, que el lloc per ubicar aquest espai el triarem entre tots els llançanencs i les llançanenques, i que si totes les fases es compleixen a bon ritme el podrem construir a partir de juny.

Com es defineix aquest projecte sobre el terreny?

Preveu la creació d'un espai tancat, amb una font, un dispensador de bosses, un recorregut per al gaudi dels animals i, en definitiva, un lloc en què els gossos puguin passejar lliurement.

Quin tret distingeix Llançà com a Ciutat Amiga dels Animals?

N'hi ha bastants, però, per exemple, ara treballem també, juntament amb les àrees de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament, en l'elaboració d'una guia Pet Friendly que inclourà tots els negocis de Llançà que accepten mascotes.

Digui un lloc de Llançà que li agrada molt.

Qualsevol dels trams del camí de ronda és un lloc fantàstic per evadir-te, per entrar en contacte amb la natura i per enamorar-te de Llançà i dels seus entorns.

I aquell lloc del municipi que vostè considera que necessita una intervenció de millora urgent?

L'estació és el primer impacte que rep de Llançà la gent que ens visita i arriba en tren. Crec que se li hauria de donar un tomb, perquè dona una imatge que no s'adiu amb el poble. I crec també que la nostra façana marítima, la part del passeig, comença a necessitar un canvi i una neteja de cara.