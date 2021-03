El ple de Castelló aprova reordenar la numeració viària dels carrers del municipi

La sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, celebrada dijous passat, de forma telemàtica, va aprovar el document de treball per l'ordenació de la numeració municipal. L'alcalde, Salvi Güell, va explicar que «estem redactant un document per posar ordre a la numeració dels carrers, perquè els serveis de Correus van de bòlit».

L'equip de govern, format per ERC i la CUP, manifesten que s'hi estan posats per tirar endavant una proposta per solucionar aquest problema. «Hi hem estat treballant internament per no tenir problemes», afirma el batlle, pensant en l'arribada del bon temps quan la marina d'Empuriabrava pateix més desavinences amb aquest servei.

D'altra banda, dins dels set punts de la sessió plenària, es va aprovar el conveni amb el Consorci de les Vies Verdes per a la millora del terraplè, el camí natural, de la Muga. Aquesta millora es farà a tres bandes, amb la participació del Ministeri de Medi Ambient, el Consorci i l'Ajuntament castelloní. El consistori també s'ha adherit al Pacte d'alcaldes pel CILMA i l'Energia Sostenible.

En el darrer ple extraordinari, van donar llum verda a la delimitació amb el contingut recollit en l'acta de partió dels termes municipals de Castelló d'Empúries i Roses.