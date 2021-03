Xavier Llorente: «Molta gent passa per Vilajuïga per visitar el parc natural»

Alcalde de Vilajuïga. Xavier Llorente i Cabratosa (Girona, 1961) és llicenciat en Psicologia Social i de l'Empresa. Administrador de Serveis a Col·lectivitats de Sanitat Ambiental SL i professor de l'INS Illa de Rodes de Roses, Llorente és alcalde de Vilajuïga (Assemblea per Vilajuïga), on fa 30 anys que hi viu.

Xavi Llorente va encapçalar, en les eleccions municipals del 2019, una llista que combinava gent amb experiència en la gestió i joves que l'han acompanyat.

L'any 2019, l'Assemblea per Vilajuïga va posar fi a quasi tres dècades de governs d'ERC al municipi. Com els han anat les coses?

Si m'he de referir a aquesta època, diré que ha estat tenyida per la pandèmia de la Covid-19, que ha generat un impacte importantíssim sobre l'organització municipal. Ho ha afectat tot, des de la manera com treballem fins a aspectes com les festes. També, vam tenir el Gloria, que ens va afectar. Tot i això, el nostre plantejament era començar a planificar, veure què tens i veure què falta i com solucionem les coses. En aquest sentit, hem endegat el pla de promoció econòmica, el de l'habitatge, estem fent un pla de joventut, millorant la mobilitat i tota aquesta planificació es concretarà durant la segona part del mandat. Emocionalment, estem molt contents, perquè hem treballat pel poble, pensant, sempre, en l'interior.

La pandèmia ha danyat molt el municipi?

Sí, l'ha danyat d'una manera física, ja que se n'ha ressentit molt la xarxa social. Estic pensant en dos col·lectius molt importants, com la gent gran, que té necessitat de reunir-se i parlar, i els joves, també. La regidora de Serveis Socials i Gent Gran ha dedicat esforços per donar-los suport, en l'atenció a la gent gran.

Ara, amb quins objectius treballen?

D'aquesta planificació, n'estan sortint uns punts molt importants. Encara que parli de planificació, no vull dir que, en aquest mandat, no s'hagin fet coses. Se n'han fet moltes. Per començar, s'han acabat projectes de l'anterior equip de govern i n'hem creat de nous, per pal·liar defectes greus de la infraestructura viària, tant dels carrers com de l'enllumenat. El dissabte passat ja vam tenir una passejada participativa perquè els veïns veiessin el projecte que estarà acabat a finals d'aquest estiu, que és l'adequació d'aigües del centre del poble, que patia un dèficit. Amb el canvi climàtic, tenir controlats aquests temes és essencial. També, acabarem l'adequació de l'enllumenat públic i normalitzarem tot un sector.

Aquest poble té assignatures pendents?

Tots els pobles tenen assignatures pendents. El que passa és que uns les tenen amb un suspens molt gros i, d'altres, amb un aprovat just. Són els serveis bàsics, derivats del manteniment i les inversions. Des de la perspectiva social, estem treballant per la millora de la convivència i la promoció del civisme. Hi estem treballant amb mesures immediates, com les ordenances, i més a llarg termini amb una taula cívica, integrada per experts, com la directora de l'escola, una regidora o una persona del poble experta amb temes de joventut. Hi ha alguna assignatura pendent amb un aprovat justet, però bé, hi estem incidint. La llar d'infants patia un dèficit i vam convocar un concurs per aconseguir una nova directora. Estem molt contents amb el projecte i ha estat un creixement emocional.

Es van trobar un estat de comptes ordenat?

Bé, si hem de parlar de comptes, només puc parlar-ne favorablement, del que va fer l'anterior equip de govern. Més que un estat de comptes favorable, ens vam trobar seguretat. Ens vam trobar uns comptes sanejats. El que passa és que es van fer despeses que van comportar que haguéssim de fer un pla d'ajustament. Per la nostra part, hem fet un gran esforç per augmentar els ingressos, controlant despeses innecessàries.

Vilajuïga és una de les portes d'entrada al parc natural de Cap de Creus?

Pròximament, encara no en sabem la data, el parc canviarà les seves oficines fins a l'edifici del CAT de Vilajuïga. Aquest tema ens ha de situar com una de les portes del parc i, també, com un espai de molta activitat, ja que el turisme busca esport de lleure al medi natural i aquest és l'inici i el final de molts itineraris. Per aquí, hi passa molta gent que va a Sant Pere de Rodes, gent que camina i vol conèixer el medi. Cal adequar el finançament del parc abans de posar en marxa la reorientació dels accessos, però, també hem de veure que el nou director, Ponç Feliu, ha donat un impuls al parc natural per portar les oficines aquí. Ara per ara, ja hi passa molta gent per aquí. Una altra assignatura pendent que tenim és el tema de l'allotjament. És una cosa que depèn de la iniciativa privada i nosaltres hem de facilitar i ajudar. Hi ha l'adequació de l'antic hotel de Vilajuïga, unes obres que estan paralitzades, arribant al punt final, i algun projecte més. Creiem que haurien d'augmentar l'oferta de turisme rural per aprofitar al màxim totes aquestes persones que venen aquí.