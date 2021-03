Els lectors entrevisten l'alcalde de Castelló i Empuriabrava, aquest dimecres

Com totes les poblacions turístiques, Castelló d'Empúries s'acosta a la Setmana Santa amb unes perspectives diferents de les habituals, quan la pandèmia i les seves restriccions no condicionaven l'activitat quotidiana. Sense Fira del Vaixell d'Ocasió i sense activitats extraordinàries en perspectiva, Castelló i Empuriabrava continuen oferint la seva privilegiada situació al cor de la Badia de Roses, entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus.

Mentrestant, l'Ajuntament treballa amb nombrosos projectes sobre la taula per a reactivar l'economia local i millorar alguns aspectes urbans del municipi. Aquests temes i molts altres, com la restauració de la Rubina, estan a la carpeta del dia a dia municipal, per a parlar-ne amb el seu alcalde, Salvi Güell, aquest dimecres 3 de març, a partir de les 12 del migdia.

Podeu formular les vostres preguntes i consultes obrint aquest enllaç.