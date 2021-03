L'última setmana d'abril es farà a Figueres el Saló dels Oficis per a l'alumnat de quart d'ESO

Figueres va acollir la setmana passada la primera reunió de la taula de treball per a l'impuls de la formació professional. Aquesta està formada per l'Ajuntament de Figueres, els departaments d'Ensenyament i de Treball de la Generalitat de Catalunya, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Fundació dels Oficis.

El Saló dels Oficis és el primer projecte concret en el qual es posen a treballar des de la taula. L'última setmana d'abril es farà el Saló dels Oficis per poder mostrar a tots els alumnes de quart d'ESO de la comarca els oficis i les possibles professions de futur i els estudis que requereixen. Hi participaran tant empreses com centres educatius.

La taula pretén, per una banda, cobrir les necessitats presents i futures de les empreses del territori, especialment en sectors que es volen potenciar com la indústria, la logística i les energies renovables. D'altra banda, també es prioritza poder formar la joventut de manera que puguin tenir una professió futura en bones perspectives i que estiguin empoderats professionalment. La importància d'aquesta taula és la col·laboració pública i privada per a la professionalització de la gent de la comarca i donar resposta a les necessitats reals de treball que hi ha a la ciutat i a la comarca. La idea és que aquesta formació es concreti amb nous cicles formatius de graus superiors i en altres projectes de formació ocupacional.

Per a l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la reactivació econòmica de la ciutat «implica pensar en clau d'àrea urbana i que –a més de la millora en qualitat del comerç i el turisme– excel·lim en altres sectors claus». En definitiva, l'aposta és «diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts». El president de la Fundació dels Oficis, August Conesa, per la seva banda, remarca la importància de la col·laboració entre els sectors privats i l'administració pública «per impulsar aquesta formació professional necessària i productiva».