Garriguella emociona la seva botiguera Aurora en el comiat per jubilació

La responsable de la botiga de queviures de Garriguella, Aurora Teixidor Viñolas, va tancar la seva carrera de quaranta anys aquest diumenge, coincidint amb el final del mes de febrer i amb la seva jubilació. Un grup de veïns i veïnes del poble de Garriguella i Vilamaniscle li van fer un comiat el mateix dia a 2/4 de 2 del migdia, quan va tancar definitivament. «És un emotiu comiat, després de 40 anys de servei al poble i puc dir que Garriguella no es queda sense botiga», manifestava Isabel Teixidor, l'alcaldessa del poble. Just a davant, a l'antic Cafè Colón, una parella jove agafarà el testimoni deixat per Aurora Teixidor.

Al mig del carrer, van fer-li lliurament d'uns detalls amb els diners que havien recaptat de més de 170 famílies. L'empresa s'anomenava Queviures Aurora i, al llarg de tots aquests anys, ha fet un servei al poble no només venent el producte que la gent gran li demana, com ara mitges, sabatilles d'estiu, premsa especialitzada, entre altres.

«Tampoc volem oblidar que, durant els mesos de confinament total, ha estat el nostre subministrament per no haver d'anar a fora del poble a comprar», indicaven les dones del poble, contentes pel servei.

Aurora Teixidor estava molt feliç per haver desenvolupat una feina que li agrada molt tractant amb la gent del poble. «He decidit jubilar-me ara amb la Covid, ja que m'evitava estar en contacte amb els clients com havia fet sempre», explicava la fins ara responsable de l'establiment. Aurora Teixidor recordava que una de les veïnes més grans de Garriguella li havia dit que, quan ella tenia dos anys, ja funcionava la botiga de queviures en aquell espai.