La Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres rep una donació d'ordinadors

CaixaBank ha presentat el programa ReUtilitza'm, que consisteix en la col·laboració entre empreses clients que tenen materials excedents en bon estat i entitats socials solidàries que en necessiten. A Figueres, CaixaBank ha col·laborat amb la Fundació Sant Vicenç de Paül-Ksameu amb el donatiu d'ordinadors per a les famílies beneficiàries.

«Les famílies usuàries de la Fundació Sant Vicenç de Paül no tenen prou recursos per fer front a la compra d'un ordinador per als seus fills, necessari en aquest curs escolar per seguir les classes online», diuen els responsables del projecte solidari. De fet, la Fundació Sant Vicenç de Paül va optar per cedir els seus propis ordinadors a les famílies de manera temporal, i amb aquest donatiu, podran arribar a totes les famílies usuàries, i tornar a tenir ordinadors propis per a l'activitat habitual de la Fundació.

La donació s'ha fet efectiva aquesta setmana, en un acte en què Mireia Gorchs, responsable d'acció social de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, ha destacat que el projecte ReUtilitza'm és «una oportunitat magnífica de detectar necessitats de les entitats socials, i aprofitar excedents de material, tant propis com d'empreses clientes de CaixaBank».

Per altra banda, el president de la Fundació Sant Vicenç de Paül i rector, mossèn Miquel Àngel Ferrés, ha volgut agrair a CaixaBank la donació i la seva col·laboració constant en els projectes de l'entitat. El capellà ha assegurat que «els ordinadors seran un canvi brutal en el dia a dia dels nens de la Fundació, que podran seguir les classes en cas de confinaments, i integrar-se millor a la societat».

CaixaBank i la Fundació Sant Vicenç de Paül ja havien col·laborat en l'obertura del nou centre del projecte Atrapa Somnis.