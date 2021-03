Figueres reobre els parcs infantils i els de salut a l'aire lliure de la ciutat

A partir d'aquest dimarts l'Ajuntament de Figueres reobre al públic els parcs i jardins del municipi, així com les zones de jocs infantils, parcs de salut i zones annexes que hi ha a la via pública.

Des de l'Ajuntament s'apel·la a la responsabilitat dels pares i mares a tenir cura que els infants compleixin amb les mesures de seguretat i higiene marcades en aquesta nova situació de represa. Aquests espais es desinfectaran periòdicament, però, tot i això, cal tenir ben present la importància de seguir les principals mesures higièniques i de prevenció enfront de la Covid-19, com són la higiene de mans, l'ús de mascaretes i el respecte de la distància social.

Els parcs infantils són un espai d'esbarjo beneficiós per als infants, de la mateixa manera que ho són els parcs de salut especialment per les persones grans. Aquests espais, però, alhora, poden suposar un risc de contagi de la Covid-19 ja que suposen una interacció social fora de la bombolla de convivència. Els espais tancaran tal i com indica el Procicat, a les vuit del vespre. Les instal·lacions esportives no vigilades a l'aire lliure es mantenen tancades.

Per aquest motiu, des del consistori es fa una crida a fer un ús responsable d'aquests espais i pel que fa als parcs infantils es recomana: