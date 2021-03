Figueres no ha pogut obrir, de moment, parcs de jocs i d'esports nous de trinca

Una quinzena d'aparells per fer exercici físic a l'aire lliure romanen embolicats en plàstic, precintats i pendents de ser estrenats en una àrea verda de la pujada del castell de Figueres, a l'altura de la Llar d'Infants Els Pins. Ja fa uns tres mesos que l'adequació d'aquest parc esportiu està acabada, però, per evitar contagis de Covid-19, el perímetre està tancat, com ha passat aquests mesos amb la resta de parcs públics de lleure i de jocs de la ciutat.

L'Ajuntament de Figueres va elegir aquesta arbrada, a tocar el complex esportiu de l'Estadi Albert Gurt, pensant en aquelles persones aficionades a fer activitat física entorn del castell de Sant Ferran i també en els esportistes que opten per complementar els entrenaments amb aparells tecnificats, com els que s'han instal·lat en aquest terreny.

El consistori fa temps que espera trobar el moment més oportú, una vegada la situació sanitària s'hagi estabilitzat, per inaugurar aquesta i altres àrees d'esport i també de jocs infantils públics, molts d'ells nous de trinca, que durant tot aquest temps no s'han pogut obrir a causa de la pandèmia de coronavirus.

El pla per construir nous espais de lleure a l'aire lliure a la ciutat, sigui per jugar o per fer esport, forma part del paquet d'accions que va presentar l'equip de govern figuerenc a l'inici del seu mandat. De fet, fa poc més d'un any, el consistori va adjudicar, per un import de 331.599,99 euros, un contracte de manteniment de les vuitanta àrees de joc que hi ha repartides per tota la ciutat i la reforma integral de nou espais més situats als carrers Joan Matas i Abdó Terrades; les places Sant Francesc, Ramon Canet, 8 de març i Joan Tutau Verges; el passeig dels Drets Humans, el parc de les Aigües i els jardins Puig Pujades.

De la mateixa manera, el contracte preveia construir, i així s'ha acabat executant, no només el complex d'aparells d'esports a l'arbrada de la pujada del Castell, sinó vuit àrees de joc noves més al carrer Muga, al passeig Carme Guasch, a la plaça Remei Bosch, a la plaça Víctor Català, a la carretera de Llers, a la plaça Paula Montal, al carrer Joan Bruguera i al parc de les Aigües.