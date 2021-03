El govern figuerenc assegura estar treballant en una nova pàgina web institucional

El debat sobre la falta de transparència i comunicació institucional per part de l'Ajuntament de Figueres ja s'arrossega des de fa temps. En paraules de l'alcaldessa, Agnès Lladó, la pàgina web de l'Ajuntament «és un caos» i afegeix que «és la menys comunicativa i operativa que conec». És per això que, segons va avançar en el ple del mes de març celebrat aquest dilluns, des del consistori s'està treballant en una nova pàgina web «dinàmica i perquè qualsevol persona, tingui coneixements d'informàtica o no, pugui trobar tot el que busca o fer els tràmits que necessiti».



Com a referència, l'alcaldessa va indicar que s'agafaran les pàgines web d'altres consistoris «que sí que són pàgines webs institucionals» com l'Ajuntament de Mataró o la del de Gavà. Així i tot, Lladó remarca que el fet que algun document no es trobi al web «no vol dir falta de transparència, perquè en tot cas sí que hi serà al portal de transparència».