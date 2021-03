El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Figueres visiten la protectora

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres van fer una visita, el passat divendres, a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes, adjudicataris del servei comarcal de recollida d'animals domèstics abandonats. La consellera comarcal de Medi Ambient, Anna Palet, i el vicepresident Agustí Badosa, d'una banda, i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de Medi Ambient Sònia Trilla, per l'altra, han visitat les instal·lacions del centre i han pogut veure de primera mà com atenen els animals. Un total de 55 municipis tenen conveni de delegació amb el consell comarcal, que fa un seguiment tècnic exhaustiu tant dels animals que es recullen com de les instal·lacions del centre d'acollida. El contacte informal amb els responsables de l'entitat és gairebé diari i es fan inspeccions de periodicitat mensual amb l'objectiu que la infraestructura estigui en estat òptim i l'atenció sigui l'adequada. Els tècnics de l'àrea de medi ambient i el personal del centre d'acollida treballen amb l'objectiu d'agilitzar la identificació dels gossos i gats i que aquests es retornin amb la màxima celeritat als propietaris minimitzar l'estrès i ansietat dels animals.