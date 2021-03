L'Institut Cendrassos de Figueres felicita els èxits d'un exalumne que és viròleg a Bèlgica

L'ambaixada espanyola de Brussel·les ha seleccionat un exalumne de l'Institut Cendrassos de Figueres com a representant dels viròlegs que estan fent recerca a Bèlgica. Joan Martí Carreras va cursar l'ESO i el Batxillerat en aquest centre figuerenc i, posteriorment, es va graduar en Genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona, el 2015. Aquests estudis els va complementar amb un Màster en Bioinformàtica per les ciències de la salut per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, el 2017, i va obtenir una beca de doctorat Marie Stodowska-Curie Action-Programa Honours.

Actualment, Joan Martí Carreras treballa a la ciutat belga de Leuven, al Rega Institut KU des del 2017. El programa Spain arts & science-Belgium l'ha fet protagonista a través d'una entrevista, que es pot veure a YouTube, en la qual Joan explica en què ha consistit el seu treball durant la pandèmia de coronavirus i quina classe de tecnologia utilitzen per estudiar el virus. L'Institut Cendrassos ha fet una felicitació pública al seu alumne, «per l'excel·lent trajectòria científica que està desenvolupant com a viròleg i tan necessària en aquests moments».