Nou directori online, a Palau-saverdera, per a les empreses del poble

La regidoria de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Palau-saverdera ha posat en marxa un directori online d'empreses. Es tracta d'una eina gratuïta per anunciar i promocionar el vostre establiment. Qualsevol establiment domiciliat al poble s'hi pot anunciar.

Podeu veure el directori d'empreses fent clic aquí. Si voleu donar-vos d'alta, podeu fer la sol·licitud des d'un botó que trobareu a la cantonada superior dreta del mateix directori.

Per a qualsevol informació tècnica, o per a més informació sobre aquest servei, podeu concertar una trobada amb el regidor de Promoció econòmica i turística, Bruno Maydat. Podeu contactar amb ell per correu electrònic (bruno.maydat@palau-saverdera.cat) o bé per telèfon (658821692).

Feu clic aquí si voleu visualitzar un directori com el que ara s'ha posat en marxa a Palau-saverdera, que ja està en ple funcionament.

El directori d'empreses ha tingut un cost de 2.117,50€ i es va contractar a l'empresa Perception Technologies SL