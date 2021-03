L'Hospital de Figueres té ingressats 27 pacients de Covid

Aquest dilluns, 1 de març, el nombre de pacients malalts de Covid-19 ingressats a l'Hospital de Figueres és lleugerament superior a la xifra registrada el dilluns de la setmana anterior. S'ha passat de 23 a 27 hospitalitzats en els últims set dies, segons el darrer balanç fet públic per la Fundació Salut Empordà.

Pel que fa al nombre de defuncions, en l'última setmana hi ha hagut dues persones que han mort com a conseqüència de les complicacions de salut causades per aquesta malaltia. Des de l'1 de juliol, s'han produït 103 defuncions. I des d'aquesta mateixa data de l'estiu passat els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 950 casos positius de coronavirus i han donat un total de 769 altes hospitalàries.

La xifra de professionals que treballen a la Fundació Salut Empordà que aquest 1 de març estan de baixa per haver donat positiu de coronavirus és la mateixa que una setmana enrere, són sis.