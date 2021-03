L'alcaldessa de Figueres diu que al barri de l'Estació és on hi ha més policies

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha assegurat que en el barri de l'estació és "el barri que té més dotació policial" i que es fa un seguiment diari de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Respecte els grups de patrullatge que s'han organitzat al barri de l'Estació per combatre l'incivisme, l'alcaldessa diu que «particularment no m'agrada tenir-ho a la ciutat» i recorda que l'ordre públic depèn dels cossos policials. Creu que aquesta situació es deu "a interessos polítics i de desgast del govern" ja que assegura que "és mentida" que l'Ajuntament no estigui fent res al respecte, com asseguren els veïns, i que fa unes setmanes va mantenir una reunió amb l'Associació de Veïns, i des de llavors compten "amb un canal directe de comunicació amb alcaldia", diu.

Un dels "reptes" més importants d'aquell barri és el del sensellarisme. Una situació amb la qual l'Ajuntament "està fent tot el que està a les nostres mans", ha declarat l'alcaldessa. Assegura que s'ha demanat a la Generalitat dotar de recursos el consistori i treballar en un Contracte Programa però que està prorrogat des de les passades eleccions.