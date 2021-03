Fortià obté els primers resultats del compostador mecànic

Tres mesos de la posada en funcionament del compostador mecànic, situat a la zona esportiva, ha sortit el primer compost fet a través de les deixalles de les famílies participants al porta a porta. Aquestes primeres setmanes han servit per familiaritzar el personal municipal amb la nova eina, que ha permès tractar més ràpid les restes que abans es feien amb compostadors normals. En aquests temps s'han tractat un total de 1.087Kg de matèria orgànica, que no han anat a parar a l'abocador comarcal, i tindran un nou ús per compostar els jardins públics i dels veïns.

Properament les families participants rebreu una bossa amb compost per als vostres jardins i horts.

Els veïns ja es poden sumar a la recollida porta a porta de la matèria orgànica. Ara mateix, hi ha 34 famílies que ja fan el gest tan senzill de deixar el cubell dues vegades a la setmana a la porta de casa i obtindran 15€ de bonificació a la taxa.

És molt senzill participar-hi i contribuireu a millorar el medi ambient. Només cal contactar amb l'Ajuntament a ajuntament@fortia.cat, al 972534069 o presencialment.