Convoquen una jornada sobre els fons Next Generation EU a nivell comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà organitza una jornada per a alcaldes i alcaldesses de la comarca per acostar als ens locals a les possibilitats de finançament que donaran els fons Next Generation EU. Aquests programes el va aprovar el Consell Europeu el passat 21 de juliol per promoure iniciatives que reparin els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la Covid-19 alhora que impulsin la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea.

L'esdeveniment consistirà en quatre ponències en què diversos experts explicaran les oportunitats que representen aquests nous fons europeus dotats amb 750.000 milions d'euros per compensar els efectes econòmics de la Covid-19, així com altres opcions de finançament que ofereixen les institucions comunitàries i com concórrer-hi.

A la jornada intervindran Francina Esteve, professora titular d'universitat de dret internacional públic i relacions internacionals especialitzada en dret de la Unió Europea a la Universitat de Girona i directora del Centre Europe Direct de Girona; Conxita Font, responsable de fons europeus de la Secretaria d'Acció exterior i de la Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya; Jordi Llach, cap de programes europeus de la Diputació de Girona; i Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. Les intervencions i el debat els moderarà Joaquim Millan, director d'EUROLOCAL.