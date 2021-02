'OAC 360º', el nou servei d'ajut per a la tramitació electrònica de Castelló d'Empúries

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries disposarà, a partir de l'1 de març, del servei OAC 360º, un servei gratuït d'atenció telefònica, que resol dubtes o dificultats a l'hora de fer un tràmit en línia a la ciutadania en general, comerciants, autònoms, empreses i entitats.

L'objectiu d'aquest nou servei telefònic i telemàtic OAC 360º és el de facilitar l'accés i interacció dels usuaris amb els procediments electrònics impulsats des del consistori, resolent les incidències amb què aquests es puguin trobar durant les seves tramitacions. Es resoldran dubtes sobre aspectes relacionats amb la presentació d'instàncies electròniques, amb l'ús de plataformes de contractació, amb la recepció de notificacions electròniques, amb inscripcions telemàtiques, entre d'altres. El servei permetrà inclús la connexió remota amb el PC de l'usuari, si aquest ho autoritza, per a la resolució d'incidències.



Hi ha dues vies per contactar amb el servei: per telèfon al 872250585 o per correu electrònic oac360@castello.cat, de dilluns a divendres des de les vuit del matí a les vuit del vespre.