Jeroni Falgàs (Can Falgàs): «S'ha de tractar bé la terra perquè formem part d'ella»

Entrevista a Jeroni Falgàs, dins del reportatge de Xarxa Pagesa

Jeroni Falgàs (Torroella de Fluvià, 1958) està lligat a treballar la terra des de petit, és la tercera generació de pagesos de Can Falgàs.

- Quan comença el seu vincle amb Xarxa Pagesa?

- Feia temps que ens coneixíem perquè tots som productors ecològics i sempre dèiem que havíem de fer un circuit curt, venda directa, estalviar un intermediari, preus fixos... Fins a l'estiu passat que vam fer una prova que amb la distribució no va anar bé, però ens va servir per veure els errors que podíem tenir i després es va tornar a activar i ara tenim un repartidor molt trempat.

- Per què és important el projecte?

- La venda directa és la clau. Jo vaig a mercats convencionals i el futur de l'ecològic està allà. Qui va al mercat ecològic hi va com si fos un parc temàtic i qui va al mercat convencional, va a comprar aliment. Si et veuen a tu, que els dones la possibilitat de comprar ecològic, els vas informant i així fas un altre circuit. Per mantenir tot el que tenim, amb el mercat no n'hi ha prou. Tots volíem viure de la terra i entre tots buscàvem un altre sistema i crec que anem per bon camí.

- És una bona fórmula?

- És una bona fórmula per nosaltres, perquè valorem més el producte, i pel botiguer i el consumidor encara més perquè és producte collit del dia que es serveix dos cops per setmana.

- Hi ha diferència en el sistema de venda que el del mercat?

- No, és igual, però alhora nosaltres podem intercanviar el nostre producte. Si un company fa porros i jo no en tinc, puc agafar-ne. No tens la necessitat de fer tant de ventall de productes. Entre tots fem, som dos o tres que fem el mateix producte per no deixar sense a la Xarxa.

- Ho coordineu?

- Sí. La idea és, encara no hi hem arribat, també tenir un tècnic perquè ens porti totes les finques de la manera que ens agrada a nosaltres, fer-ho tot unificat i donar-li un segell una mica més enllà: un sistema de treball, com treballar els compostatges. I coordinar a l'hora de plantar. Ara ja tenim un historial de què hem venut però hem d'arribar a aquest punt que aquesta persona faci un seguiment dels cultius. De moment ho fem entre tots.

- Us esperàveu l'èxit?

- Sí, [riu] hi creiem en el projecte, per això ho vam tirar endavant. Ens sorprén que potser hem tingut sort de la Covid, perquè a les botigues de poble treballen una mica més. És una manera que la gent que consumia ecològic, i la que no, diguin mira tampoc hi ha tanta diferència de preu, o inclús a vegades és més barat perquè venem tot l'any al mateix preu.

- Sempre ha treballat amb ecològic?

- Des del 1998. El meu pare encara feia de pagès i jo vaig posar uns camps d'ecològic que tenia al meu nom, que són els que va agafar la meva filla, després. El meu pare no hi estava d'acord i en aquella època la crítica va ser brutal. Jo hi creia, per una qüestió filosòfica.

- Les noves generacions ho tenen més clar?

- Jo crec que sí, puc parlar pels meus fills, que ho tenen claríssim. És qüestió d'interessar-te, el menjar és primordial per a la salut, però la gent es deixa portar per altres històries. Hem de tractar bé la terra, perquè és la que ens alimenta i formem part d'ella. És aquest concepte que estem per sobre, i no és així, ella ens dona. La terra és molt generosa, només l'has de mimar una mica perquè et doni.