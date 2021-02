Eduard Martí (Mas Galceran): «Amb Xarxa Pagesa creem el nostre propi mercat»

Entrevista a Eduard Martí, dins del reportatge de Xarxa Pagesa.

Eduard Martí (Sant Miquel de Fluvià, 1982) recupera el 2011 les eines del camp dels seus avis i comença llavors a fer de pagès amb el seu germà.

- La pagesia ve de tradició familiar?

- Els avis havien sigut pagesos i la família té terres, però no s'estaven dedicant al camp quan nosaltres ens ho vam plantejar. Amb el meu germà sempre havíem tingut ganes de fer alguna cosa a les terres de casa. Ell va estudiar Enginyeria Agrònoma i jo Ciències Ambientals, vam anar parlant i el 2011 ens decidim recuperar les eines de la família.

- Sempre ha tingut clar fer producte ecològic?

- No m'ho plantejo d'una altra manera. Crec que és la forma del futur. Abans es mirava molt la producció del producte en concret, però ara és una gestió molt integrada a tota la finca.

- La pagesia és una bona oportunitat per a la gent jove?

- És un món complicat. Sí que hi ha gent jove al camp, però la majoria és gent que segueix l'explotació familiar de tota la vida i llavors és complicat sortir de les urpes de la indústria agroalimentària. Perquè és així, la majoria d'explotacions que tenim aquí estan integrades a la indústria agroalimentària, depenen de les subvencions i estan lligades de peus i mans amb tot. Penso que el jovent hauria de tenir més eines per poder dedicar-s'hi.

- El projecte que impulseu de Xarxa Pagesa és una alternativa per al sector?

- Sí. Som alternativa en molts aspectes. Com s'explica més clar és amb el tema dels preus. Tenim un preu fix tot l'any perquè ens costa el mateix hi hagi més o menys al mercat. Intentem escapolir-nos d'aquesta especulació que es fa al mercat de la fruita i verdura, com a molts altres, ja que al final qui acaba perjudicat som nosaltres perquè sempre s'acaba perjudicant el productor. Així sortim de la indústria agroalimentària i creem el nostre propi mercat, amb una relació de confiança tant amb les botigues com amb els clients i nosaltres, aquesta és la xarxa.

- Com us heu guanyat la confiança?

- Per la qualitat del producte, la gent nota que és fresc, que està fet aquí. La confiança, si treballes bé, surt sola. Sent molt transparents, sobretot pel tema preus, crec que a la gent li agrada. I també saben que comprant aquests productes estan beneficiant que explotacions com les nostres es tirin endavant i cada vegada hi puguin haver més.

- Quina és la perspectiva de futur?

- Hi confiem molt, espero que sigui molt bona. Encara no fa un any que hem començat, és molt difícil valorar-ho, però estem molt contents de la resposta que hem tingut tant de les botigues com de la gent. A vegades, gent de Barcelona i així, ens pregunta si anirem a altres llocs i diem que no, la idea és que es repliqui el model a altres parts. La intenció és créixer dins del nostre territori, perquè sigui una producció de proximitat, si no perd el sentit. I per consolidar-ho, fins ara hem anat molt a cegues, però estem intentant fer una mica de programació dels cultius per assegurar millor l'abastiment de les botigues. De mica en mica el que va començar sent una cosa de comercialització s'està convertint que al final tendirà a una producció conjunta, cadascú en la seva finca però molt treballada.