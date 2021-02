L'Institut Illa de Rodes reconeix la Piscina de Roses per la seva col·laboració amb el cicle dual

L'Institut Illa de Rodes ha volgut reconèixer la col·laboració de la Piscina Municipal de Roses amb la realització del cicle DUAL de FP de grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva que s'imparteix a l'institut, amb un acte que va tenir lloc ahir a la tarda a l'equipament esportiu. La implicació de la Piscina consisteix en acollir alumnes que cursen aquests estudis en modalitat de pràctiques, permetent-los així assolir una experiència laboral i posar en pràctica els coneixements adquirits durant el cicle.

La primera promoció del cicle DUAL de FP de grau superior que s'imparteix a l'INS Illa de Rodes de Roses, orientat a la feina de tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva, ha estat un gran èxit. Es va iniciar el curs 2018-2019, en col·laboració amb diverses empreses, associacions i entitats, entre elles la Piscina Municipal de Roses, i el juny de 2020 va acabar la primera promoció formada per 25 alumnes. La meitat d'aquests alumnes ha orientat la seva professió cap al sector esportiu i la resta cap a altres sectors de caire més turístic. Per a la segona promoció, la demanda s'ha incrementat amb més de 60 inscrits per a 30 places, un fet que fa plantejar a l'Institut la possibilitat d'iniciar nous cicles vinculats a aquest tipus de formació.

La tarda d'aquest dijous, l'Institut Illa de Rodes i la Piscina de Roses van dur a terme a l'equipament esportiu, un acte de reconeixement amb els representants de les institucions implicades, i que va comptar amb la participació de Verònica Medina com a presidenta de PRODER (societat municipal encarregada de la gestió de la Piscina de Roses), Josep Lluís Tejeda com a director de l'Institut i Marta Vilumbrales com a coordinadora del cicle de Formació Dual. Tots van coincidir en assenyalar que aquest primer cicle DUAL de FP de grau superior ha estat tot un èxit. I la prova és la demanda que hi hagut per part de l'alumnat per participar en la segona promoció, on ha quedat fora de llista un total de 37 alumnes, tal i com s'ha assenyalat durant l'acte.



Animador socioesportiu

L'animador socioesportiu és un perfil amb una demanda creixent a la societat. La formació dual permet els estudiants combinar la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa i, tot i que en el context de pandèmia aquesta possibilitat és més complicada, s'ha vist més que mai també la necessitat de formar-se i de professionalitzar-se.



1.000 hores de formació en empresa

Els alumnes que opten per l'FP Dual es formen al centre educatiu i a una empresa, on accedeixen mitjançant una beca o un contracte laboral durant la formació dual i que, posteriorment, continua amb una relació laboral amb l'empresa en molts casos, un cop finalitzada l'estada formativa. En total són 1.000 hores que es divideixen en dos cursos escolars.

La Piscina Municipal de Roses és una de les entitats col·laboradores que durant aquesta primera promoció ha acollit estudiants en pràctiques, oferint-los la possibilitat d'adquirir una experiència professional real i de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva formació, amb una tutorització continuada tant per part de l'institut com per l'equip de professionals de la Piscina.

Aquest no és el primer contacte dels alumnes amb l'equipament esportiu rosinc, ja que durant la realització del cicle també fan ús dels seus espais per impartir classes teòriques per part del professorat del centre.



La Piscina també com a centre de pràctiques del cicle de salvament i socorrisme

A part de les pràctiques del cicle DUAL de FP de grau superior, la Piscina de Roses acull cada any les pràctiques d'alumnes que cursen el cicle mitjà de salvament i socorrisme. Amb un treball estret i coordinat entre Institut i instal·lació esportiva, es completa la formació de l'alumnat amb la seva introducció a l'entorn laboral i oferint una experiència real altament enriquidora per a la seva formació.