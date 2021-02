L'Hostaleria i l'Institut Olivar Gran de Figueres reprenen la col·laboració formativa

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) i l'Escola d'Hostaleria de Institut Olivar Gran de Figueres han segellat un acord que consideren «molt beneficiós pel sector hostaler empordanes i pel cicles formatius mateix centre» i que ajuda a superar el distanciament dels darrers anys. «La formació sempre ha estat clau pel sector hostaler i canvis com les noves normatives regulatòries del mercat laboral, la pandèmia i canvis en la gestió dels negocis fan que aquest acord tingui més sentit que mai», expliquen en un comunicat.

"Professionals de l'AHAE aportant coneixement a l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Olivar Gran i alumnes a les empreses és un exemple dels molts que suposarà aquest nou acostament entre les parts", afegeixen. El present conveni ja s'exemplifica aquest primer de març amb un Curs de Formatges impartit per Toni Gerez, cap de sala de Castell Peralada Restaurant. El mateix març hi haurà un curs de cuina vegana per a professionals del sector i tot això evolucionarà amb promoció de la formació en cuina, sala i direcció de cuina que l'AHAE farà per fomentar la formació. L'Associació té entre els seus membres els restaurants empordanesos del col·lectiu La Cuina del Vent.

Els foment dels convenis duals, Escola–Empresa, també entraran en aquests acords, «així com futurs concursos i accions de benefici recíproc que són més necessàries que mai i que les parts entenen com una suma que enriqueix el territori, la societat i el sector».