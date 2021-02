L'aparcament davant del CAP de Vilafant centralitza la vacunació de la Covid

El CAP de Vilafant ha començat vacunant a les persones dependents i als seus cuidadors i ara ja administra la vacuna de Pfizer als majors de 80 anys al mòdul que l'Ajuntament va instal·lar el mes de novembre davant del centre sanitari. Per aquesta vacunació també s'ha habilitat una part de l'aparcament al voltant d'aquest mòdul per tal que les persones amb dificultats de mobilitat no hagin de baixar del cotxe per poder-se vacunar. Des del dimarts, que va començar la vacunació a l'ABS de Vilafant s'han administrat unes 60 vacunes diàries. El mòdul que el consistori va instal·lar el novembre per fer els tests ràpids d'antígens per tal de trencar les cadenes de transmissió del virus, durant unes hores a la setmana també serveix administrar la vacuna contra la Covid. « El ritme de vacunació dependrà de la quantitat de dosis que es vagin arribant cada setmana», destaca Susana Pérez adjunta de direcció del CAP de Vilafant.



ABS amb 14 municipis de l'Alt Empordà

Les persones dels 14 municipis que conformen l'ABS de Vilafant s'han desplaçat fins al CAP de Vilafant per tal de rebre aquesta vacuna. Per aquelles persones que no els és possible desplaçar-se fins a Vilafant per problemes de mobilitat, un equip sanitari del CAP s'ha desplaçat fins al domicili d'aquella persona per tal d'administrar la vacuna. Les característiques de la vacuna de Pfizer fan que un cop preparada no es pugui traslladar amb vehicle, per tant els equips mèdics s'han hagut de desplaçar a peu, i això ha complicat la logística de la vacunació a domicili.