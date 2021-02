L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, és entrevistat pels lectors aquest divendres

En la recta final de l'hivern i amb la pandèmia encara vigent, els ajuntaments segueixen treballant per a intentar recuperar la normalitat social i econòmica com més aviat millor. Amb prudència i determinació, consistoris com el de l'Escala han anat planificant aquest 2021 seguint les directrius del pressupost municipal i estant al cas de les incidències que pugui generar la Covid-19 i els seus efectes. L'alcalde, Víctor Puga, torna a emporda.info, aquest divendres 26 de febrer, a partir de les 12 hores, per a respondre les preguntes i consultes que vulgueu formular-li sobre temes d'actualitat local i comarcal.

Obriu aquest enllaç i formuleu la vostra pregunta.