Els ajuntaments afectats pel Parc Eòlic Marí Tramuntana demanen que s'aturi la seva tramitació

Els ajuntaments de Cadaqués, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí-l'Estartit i Roses es van reunir aquest dimarts 23 de febrer per establir una política comuna sobre el Parc Eòlic Marí Tramuntana, ja que són els més afectats directament pel projecte.

En un comunicat signat conjuntament asseguren que "són molts els aspectes que ens fan pensar que no és un bon projecte per al territori" i que es qüestionen "si no ens trobem davant d'un gran negoci a costa del territori, en lloc d'un projecte d'implementació d'energies renovables". Com a entitats locals, defensen la implementació de projectes que donin resposta a la llei del canvi climàtic i que contribueixin al compliment de l'objectiu al qual s'han compromès: que l'origen de l'energia que consumim provingui en un 50% de les energies renovables l'any 2030. Així i tot, destaquen que la seva "voluntat" i "obligació" és "vetllar per la defensa del territori" i més - afegeixen - "quan percebem que no existeix un consens territorial envers al projecte".

Per tot això, les alcaldies d'aquests sis municipis volen sol·licitar una reunió amb el subdelegat del govern de l'Estat a Girona per demanar que s'aturi la tramitació del projecte. Així com sol·licitar informes a diferents departaments de la Generalitat. Volen que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació els informi de l'afectació que el projecte pot tenir cap als pescadors, "no podem obviar que la planta d'aerogeneradors es planteja sobre una gran zona de pesca (avui dia zona de veda)", remarquen.

Creuen necessari que el Departament d'Empresa i Coneixement els digui si "realment donarà resposta a la necessitat energètica de les comarques gironines i si tenen previsió d'afectació en el sector turístic".

Tenint en compte que el projecte afecta a diferents parcs naturals com el dels Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus; i Montgrí-Medes, reclamen informes al Departament de Medi Ambient per saber l'afectació que el projecte pot suposar a la fauna terrestre i marina, amb una especial atenció també a l'afectació provocada pel soroll.

També volen sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat quin serà l'impacte visual i paisatgístic, soterrament de les línies d'evacuació d'energia fins a la central de Santa Llogaia o d'altres. I, per últim, reclamar a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que informi entorn a l'afectació possible als esports nàutics i a les empreses del sector.

Podeu llegir el manifest complet aquí.