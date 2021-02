Salut vacuna els grans dependents de l'ABS de Figueres

Els equips sanitaris de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres han iniciat, aquest dimarts, una nova etapa de vacunació destinada a les persones dependents des de diferents fronts, un dels quals estarà centralitzat, durant tres dies, a l'aparcament d'autobusos del Garrigal. L'espai, cedit per Saba, està situat a tocar el CAP Ernest Lluch. El dispositiu es fa així per facilitar la vacunacio a les persones que poden desplaçar-se però que tenen problemes de mobilitat.

En aquest punt estan convocades les persones amb grans dependències i les que en tenen cura. El dispositiu està pensat per a arribar-hi amb vehicle, de manera que els pacients no han de moure's del seu interior. També hi ha hagut altra gent que hi arriba a peu per acompanyar els pacients que es poden desplaçar amb cadira de rodes. La Creu Roja hi participa amb una ambulància i la Guàrdia Urbana ha facilitat les tanques per a perimetrar el recorregut dels vehicles dins del recinte.

Al matí també s'han iniciat les vacunacions contra la Covid-19 a domicili. La directora de l'ABS, Maria Carrillo, calcula que en el transcurs d'aquesta setmana, es podran vacunar unes 370 persones al Garrigal i unes 130 més a casa seva. La doctora Carrillo ha agraït "l'esforç del personal sanitari i de les famílies i acompanyants" que fan possible aquesta acció.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, també ha expressat la seva gratitut per "la tasca excel·lent del personal de l'atenció primària per protegir primer als més vulnerables. Planificació imprescindible i rigorosa. Les vacunes es posen sense baixar del cotxe. Gràcies a Saba Aparcament i a la gestió de l'Ajuntament per a la cessió de l'aparcament del Garrigal per fer-ho possible".