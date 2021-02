ERC reclama al govern espanyol que es reobrin els cinc passos fronterers tallats des de mitjans de gener entre el Vallespir i el Rosselló i l'Alt Empordà i entre l'Alta Cerdanya i la Cerdanya.

El senador republicà per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha entrat un total de 25 preguntes adreçades al govern espanyol per tal que esclareixi com s'ha pres la decisió i resolgui la connexió entre territoris de forma immediata.

En l'escrit registrat al Senat, s'informa que la setmana de l'11 de gener es van tancar a la circulació amb blocs de formigó o cadenes un total de 5 passos fronterers entre la Catalunya Nord (entre el Vallespir, el Rosselló i l'Alta Cerdanya) i les comarques de l'Alt Empordà i la Cerdanya per part de les autoritats franceses.

Aquesta mesura, que va ser anunciada per la Prefectura dels Pirineus Orientals el divendres 8 de gener, va entrar en vigor a partir del dilluns 11 de gener. I, prèviament, l'escrit detalla que el dimecres 6 de gener ja es va procedir a bloquejar el pas d'Eth Portilhon.

En concret, els passos afectats són el Coll de Banyuls, al Coll de Costoja i el Coll de la Manrella a la comarca de l'Alt Empordà i el Camí d'Aja entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà i la carretera de la Vinyola entre Puigcerdà i Enveig a la comarca de la Cerdanya.

El senador per Girona afirma que avui dia es desconeix encara si hi ha hagut algun tipus de coordinació entre les administracions francesa i espanyola per adoptar aquestes mesures, especialment les realitzades al pont del Riu Major entre Maçanet de Cabrenys i Costoja, al municipi d'Albanyà.

"Més enllà del sorprenent de la mesura en un espai transfronterer que forma part de l'Espai Schengen on està garantida la llibertat de circulació, s'ha generat una enorme incertesa en els municipis limítrofs que han vist alterat el seu dia a dia i les relacions quotidianes que s'hi han desenvolupat històricament a banda i banda de la frontera i que treballen per fer front a la despoblació", exposa Jordi Martí Deulofeu.

"Tot i el tancament amb blocs de formigó, en teoria la mesura no hauria d'afectar la circulació dels cossos policials, els serveis d'emergències, el personal sanitari i els vehicles de manteniment diari", conclou.

Per aquest motiu, i davant de la inceretesa generada al territori, el senador per Girona ha concertat en 25 preguntes quines mesures té previstes el govern espanyol per donar resposta als ajuntaments i a tota la ciutadania afectada.