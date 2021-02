El Consell Comarcal i la Taula d'Entitats d'Inclusió Social programen una jornada formativa el 19 de març

El divendres 19 de març se celebrarà la Jornada de formació per entitats i voluntariat 2021, organitzada per la Taula d'Entitats d'Inclusió Social, que enguany celebra la seva setena edició, i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La situació sociosanitària que està emergint arran de la pandèmia centrarà l'atenció de la jornada d'enguany, que amb el títol Els reptes de l'acció comunitària en temps de pandèmia, proposa generar una reflexió entorn de la incorporació de la perspectiva comunitària en l'acció quotidiana de les entitats i l'atenció social i els reptes que ens planteja la situació de pandèmia.

La jornada se celebrarà telemàticament a conseqüència de les mesures sanitàries vigents per a fer front a la Covid-19. L'horari de la sessió serà de 10:00 a 13:00h i es portarà a terme mitjançant la plataforma Zoom.

La Jornada estarà impartida i dinamitzada per la Clàudia Manyà Aragay, Diplomada en Educació Social per la UB i Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, que compta amb una experiència professional centrada en l'acció comunitària en l'àmbit dels Serveis Socials bàsics, on ha exercit durant més de 20 anys.

La jornada també es podrà seguir a través del compte de Twitter @AltEmpordaIN i del nou perfil d'Instagram de l'Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat @altempordain

La inscripció és gratuïta i s'ha de fer al web: http://inclusioaltemporda.cat/portal/jornada-inscripcions/ abans del dia 15 de març.