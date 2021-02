Emma Alcalá: «Vull treure l'estigma dels infants que han patit violència de gènere»

Fotògrafa artística. Ca l'Anita de Roses acull la La Tercera Mirada, una instal·lació videogràfica de l'artista Emma Alcalá (Còrdova, 1983). És una de les poques dones directores de fotografia a Espanya i ha treballat en nombrosos rodatges de cinema i en documentals. Des de fa poc més d'un any, viu a Roses.

A l'exposició La tercera mirada, l'artista Emma Alcalá utilitza aquest canal, la mirada infantil, com a via de connexió entre l'espectador i la història de maltractament psicològic de la qual parla. Es pot visitar fins al 14 de març.

De quina manera neix aquest projecte expositiu.

Aquest projecte sorgeix d'un altre projecte anterior en què vaig fer una exposició de fotografies Cicatrices del alma. Vaig fer entrevistes a una sèrie de dones que havien patit violència de gènere i analitzant aquestes entrevistes em vaig adonar que hi ha un moment de catarsi en elles. Ho acostuma a provocar un nen. La majoria d'elles eren mares i al veure que el nen estava presenciant les escenes, que eren conscients de tot i no aconseguien crear una realitat paral·lela al que estava passant, és quan elles surten d'aquesta situació. La majoria d'aquests testimonis havien rebut violència psicològica i els nens eren aquell llaç que aconseguia portar a la sortida.

Quin objectiu persegueix?

La tercera mirada és una forma de visualitzar les víctimes més innocents d'aquesta situació que són els nens i mostrar aquesta realitat des de la seva ment i des de la seva mirada i ho faig a través dels sentits i de les emocions.

Com ho aconsegueix?

Creant textures visuals perquè ara, amb el coronavirus, no puc crear coses perquè la gent toqui, perquè les pugui sentir, no puc crear l'empatia a través del tacte. Ho he fet també omplint la sala de fils vermells, com els fils vermells del destí, un fil que també creen les mares per tapar els ulls als fills i que no vegin aquesta situació. També a través d'un text poètic sobre què té el nen a la ment. A través de les entrevistes he conegut nens víctimes de violència de gènere de petits, però també d'adults i intento treure l'estigma que tenen aquests nens com a futurs maltractadors i les nenes com a futures víctimes de violència de gènere. També volia fer aquest treball de visibilitzar que dos nens en una mateixa situació poden seguir dos camins diferents, sensibilitzar sobre això. Hi ha miralls a la sala perquè l'espectador entri dins l'exposició. Parlo també del romanticisme mal entès. Hi ha fotografia, escultura, un mòbil fet de vidres trencats entre altres diferents elements.

Quin és l'element central de l'exposició?

El treball central és una videocreació. La imatge té una part d'animació infantil, amb il·lustracions realitzades per Jorge Vega Jiménez, mentre que la dansa conceptual a través dels quals s'escenifica el viatge emocional viscut per la mare, està creada i interpretada per la ballarina Noemí Luz. És el primer cop que s'exposa, s'ha inaugurat a Roses i m'agradaria que es pogués veure a altres llocs. Aquest treball és un exercici d'entendre una cosa que no té explicació, més que com a malaltia i falta d'autoestima d'aquestes persones

La mostra aconsegueix l'emoció de l'espectador.

Jo treballo molt per empatia, per emocions. Tres anys després de fer Cicatrices del alma, he tocat de nou el tema de la violència, però intentant no caure en el drama. No és la meva intenció: l'única cosa que pretenc és sensibilitzar la gent per apropar aquesta realitat com més gent millor. Però estic satisfeta perquè el treball està emocionat i això ja fa que es generi un petit canvi.

Arribarà també als joves?

Sí, del 8 al 12 de març la visitaran alumnes de 4t d'ESO i instituts per sensibilitzar la joventut.