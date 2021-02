Torna a la Rambla la fira de rebaixes com a «Mercat de Revaixes»

Comerç Figueres Associació recupera el tradicional mercat de rebaixes a la Rambla, anomenada fins ara Viu Figueres Carrer. L'activitat d'enguany es dirà Mercat de Revaixes i es durà a terme aquest divendres dia 26 de febrer. Els organitzadors utilitzen la V com a eina de promoció fent-la servir també a Ramvla en el cartell de l'activitat. La Rambla tindrà el perímetre i l'aforament controlat i es mantindran totes les mesures de seguretat per evitar contagis. També es recomana l'ús preferent de targeta bancària en lloc de diners en efectiu.

Tal com ressalten des de l'entitat, es tracta del primer esdeveniment comercial a l'aire lliure des que va començar la pandèmia i, com a tal, animen a tots els comerços a formar-hi part, «és una bona plataforma per donar a conèixer l'establiment i donar sortida al producte de la temporada actual o de l'anterior», destaquen. Com en altres edicions, pot participar-hi tothom que tingui un establiment, associat o no.