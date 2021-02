Marc Danés: «Proposaré la creació del Consell d'Infants per als joves»

Regidor d'Hisenda, Ensenyament i Salut de l'Ajuntament de Roses. Marc Danés i Zurdo (Olot, 1978) va arribar a Roses quan tenia cinc anys. L'any 2005 entrava de regidor republicà a l'Ajuntament i el juny del 2011 començava a treballar amb l'equip de govern, portant diverses àrees. Ara és regidor de Junts per Roses.

Marc Danés, que exerceix, també, de portaveu de Junts per Roses, repassa l'estat de les àrees que porta al govern municipal.

En matèria econòmica, els ha deixat molt tocats la pandèmia?

No ens ha deixat tocats, perquè l'Ajuntament de Roses, al llarg dels darrers anys, ha tancat amb superàvit. Tenim la sort de tenir les finances gairebé sanejades i aquest any 2021 deixarem de tenir deute. En aquests deu anys en què he format part del govern municipal, vam agafar l'Ajuntament amb 25 milions de deute i l'hem eixugat tot, sense deixar de fer inversions i mantenint totes les activitats que s'anaven fent. Mentrestant, hem anat augmentant aportacions a diverses entitats socials i hem mantingut la congelació de taxes i impostos. Sí que és cert que hi ha hagut un cert impacte amb la Covid. El mes de març vam haver de tancar les llars d'infants i no les vam obrir fins a l'estiu. Al lloc on hem notat que ens ha afectat més és a la societat de la piscina, que ha estat afectada econòmicament. Des de l'Àrea d'Hisenda, estem fent un estudi econòmic extern, que ha d'estar a finals d'aquest mes, per veure, aquest any, de quina manera l'Ajuntament podria ajudar al manteniment de la piscina.

Aquest ha estat el dany principal?

El dany principal és com ens ha afectat a tots els municipis, ja que hem hagut d'aturar tots aquells projectes que teníem per tirar endavant aquest mandat i ens hem hagut de dedicar a aturar la Covid. També hem hagut d'incrementar la contractació temporal de personal. Ara hem engegat màquines altre cop per poder tirar endavant. Ha sigut un any perdut, perquè hem intentat defensar-nos en aquesta crisi.

A l'Àrea d'Ensenyament, com s'han organitzat?

En tots els departaments on he estat, la nostra prioritat ha estat, sempre, escoltar la gent del municipi perquè pogués dir la seva. Vam tirar endavant els pressupostos participatius i, ara, proposaré la creació del Consell d'Infants perquè aquells alumnes de sisè de Primària es puguin reunir, esperem que presencialment, i agafin algun tema d'actualitat i facin propostes que, després, ens farem nostres i serviran per a desenvolupar. Pel que fa a Secundària, també estic preparant una lliga de debat per potenciar l'oratòria.

Com es va trobar l'àrea quan va començar el mandat?

Em vaig trobar una àrea que no estava prou treballada, on hi havia una desconnexió absoluta entre l'Ajuntament i els centres escolars, les Ampes i el personal de la comunitat educativa i els primers mesos va ser de molt de contacte. Quasi cada setmana, parlo amb els directors dels centres escolars, tenim contacte constant amb les Ampes dels centres. Després de 25 anys de peticions, vam aconseguir que la Generalitat ens arreglés unes entrades d'aigua a l'escola Els Grecs. Ara, també, ens està arribant una connexió més ràpida a Internet a l'escola Vicens Vives, que feia molts anys que s'estava discutint. A sobre la taula, encara hi tenim un tema molt important per a l'ampliació de l'institut Illa de Rodes, que és el principal repte per a mi.

La feina més important, actualment, és en Salut?

Tenim moltes dificultats amb tot. Hem fet accions importants, cedint el Teatre Municipal per a les vacunacions de la grip.

Quins són els reptes que té per d'aquí al final d'aquest mandat?

El principal repte, per a mi, és acabar de posar en solfa els projectes educatius. Ens falta el tancament perimetral de l'escola Narcís Monturiol i el tancament de finestres i pintura de l'escola Jaume Vicenç Vives. Hem assolit tenir bona relació amb la comunitat educativa i ja podem treballar fent noves accions. Hem duplicat els tallers d'estudi de les tardes i hauríem d'aconseguir que la Generalitat entengués que ens cal la zonificació escolar al nostre municipi, la qual cosa ens permetria redistribuir l'alumnat equitativament a tots els centres escolars. Un altre repte, que podríem aconseguir abans de final d'any, és tenir un Pla de Transició al Treball al nostre municipi, que fa anys que hi estem treballant i esperem que, pel curs 2022/23, ja poguéssim tenir-lo.