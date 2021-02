El pla de Rodalies inclou implantar l'ample de via estàndard a Figueres-Portbou

El servei català de Rodalies te prevista una inversió de 6.345 MEUR fins al 2030 per adquirir i renovar un centenar de trens, realitzar millores a les estacions, construir-ne deu de noves, instal·lar 120 quilòmetres de via i instal·lar el sistema ERMTS a l'àrea metropolitana de Barcelona.

A banda de les actuacions contemplades de cara als pròxims deu anys, Rodalies també ha planificat actuacions més enllà de 2030 per evitar futurs retards en la millora d'algunes infraestructures. Entre elles es troben la nova línia Barcelona-Cornellà de Llobregat-Castelldefels, l'estudi de capacitat de les línies de Rodalies al voltant de Tarragona, la configuració de les línies a Montcada Bifurcació o la implantació d'ample estàndard a Figueres-Portbou, entre d'altres. Actualment l'ample de via en aquest tram és l'ibèric, és a dir, de 1668 mm entre les cares internes dels carrils.

L'ample estàndard és també conegut com l'ample internacional i és el que utilitzen la majoria de línies d'alta velocitat.Té una amplada de 1435 mm i és el tipus de via més extesa arreu del món. La finalitat és per possibilitar la continuïtat de trens de mercaderies en ample únic fins a Portbou.



Plataforma mòbil per sumar més viatges a Catalunya



D'altra banda, Renfe vol sumar 1,8 milions de nous viatges al conjunt de l'Estat en els pròxims cinc anys a través de la seva plataforma mòbil 'Renfe as a Service' (RaaS). D'aquests, l'operador ferroviari calcula que al voltant de 400.000 –el 22%- es produirien a Catalunya, segons ha indicat en la presentació del seu pla estratègic 2020-2030, presentat aquest dilluns a Foment del Treball. Segon Renfe, el desenvolupament de l'aplicació –està previst que s'adjudiqui a una gran empresa tecnològica abans de l'estiu- incrementarà els ingressos de la companyia en 100 MEUR fins al 2024 i augmentarà entre un 3% i un 4% les vendes de bitllets. En paral·lel, la companyia busca duplicar la facturació procedent de l'àrea de mercaderies el 2030, fins als 150 MEUR.

A través d'aquesta plataforma, Renfe incorporarà l'oferta de transport públic i privat més àmplia possible, un cop entri en vigor la liberalització de l'alta velocitat a l'Estat. Pel president de Renfe, Isaías Táboas, aquesta estratègia no perjudicarà ni molts menys a l'empresa. "Estem tan segurs de la capacitat que tenim d'oferir un bon servei que sabem que els clients confiaran en nosaltres", ha dit.

Durant la seva intervenció, Táboas també ha fet un repàs als objectius de la companyia de cara els pròxims anys per incrementar els ingressos. En primer lloc, ha reconegut que el transport de mercaderes és "la gran assignatura pendent" de l'empresa a Catalunya. Segons dades facilitades per l'operador ferroviari, aquesta àrea va facturar 71 MEUR al territori, un 35% sobre el total de l'Estat. L'objectiu de l'operador ferroviari consisteix a duplicar aquesta xifra, fins als 150 MEUR, abans de 2030. Per fer-ho, Táboas ha remarcat la importància de fer una aposta decidida pel corredor mediterrani i mantenir una relació més fluida amb els diferents ports.

En relació amb l'impuls del transport de mercaderies, el president de Renfe també ha anunciat la posada en marxa d'una nova divisió que converteixi a Renfe en un operador logístic. Tot i que no ha volgut donar massa detalls sobre aquesta qüestió, ha especificat que l'empresa disposa de diverses naus que permetrien dur a terme tasques logístiques i així ampliar la seva oferta de serveis en aquest sector.



Aposta pel turisme internacional



Un altre dels punts en què ha volgut incidir Táboas ha estat la promoció dels serveis d'alta velocitat al turisme internacional. En aquest sentit, ha insistit que l'empresa ha de treballar amb el sector turístic per poder incloure ofertes de viatges de tren dins els paquets turístics que es comercialitzen. El president de Renfe ha recordat que a Catalunya arriben 19 milions de turistes estrangers –dades de l'any 2019- i que és precisament a l'estiu quan els trens de la companyia estan menys ocupats.

No obstant això, també ha insistit a millorar l'oferta actual per incrementar la demanda de viatgers durant els pròxims anys a Catalunya. Tal com preveu el pla de Rodalies 2030, el nombre de viatgers a Catalunya s'ha de situar vora els 600.000 d'aquí a deu anys, un 46% més respecte a les xifres registrades l'any 2018.