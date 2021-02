La pagesia busca alternatives fent xarxa

Una furgoneta surt de Sant Miquel de Fluvià cada dilluns i cada dijous carregada de producte fresc i ecològic per repartir-ho a un total de 25 botigues de l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès. La producció és fruit de Xarxa Pagesa, una iniciativa amb poc més de mig any de vida que materialitza una alternativa real a la indústria agroalimentària. Venen de forma directa i a un preu fix tot l'any, determinant que un 70% és per a la Xarxa (50% productors i 20% repartidor) i un 30% per a la botiga.

Xarxa Pagesa neix de la inquietud dels pagesos que buscaven una opció que permetés la venda directa, evitant intermediaris, i amb la necessitat de permetre'ls «viure de la terra». Després de mesos de gestació, a principis de l'estiu passat comencen el projecte. Són nou finques ubicades a diferents punts de la demarcació, tres d'elles són de l'Alt Empordà. Concretament, situades a Castelló d'Empúries (Vessana); Torroella de Fluvià (Can Falgàs) i Sant Miquel de Fluvià (Mas Galceran). Aquest últim, a més, és el punt central logístic de la Xarxa.

A més d'un preu fix que no varia en tot l'any, el tret característic de Xarxa Pagesa és la possibilitat de tenir un producte fresc, ecològic i de proximitat a la teva botiga més propera. A l'Alt Empordà és on més punts de venda tenen, i es poden trobar a Fortià, Castelló d'Empúries, Roses, l'Escala, Palau-saverdera, Viladamat o Figueres, entre altres. «A cada botiga que anem, ens quedem», diu Sara Camps, pagesa impulsora de Vessana. Continua explicant com el projecte ha tingut un creixement «força ràpid» en els seus primers mesos de vida. A més, «per la botiga és un caramelet perquè no assumeix mermes, només el producte que ven». Un excedent de producció que assumeix la mateixa Xarxa, però que també els ha donat sorpreses, «pensàvem que hi hauria molt més, però també, com que és producte fresc, aguanta més», explica Jeroni Falgàs, productor a Can Falgàs.

Tot i la incertesa de la situació actual i una economia en decaiguda afectant a tots els sectors, els pagesos de Xarxa Pagesa han sabut trobar l'alternativa en temps difícils. «Potser hem tingut sort de la Covid perquè a les botigues de poble treballen una mica més», creu Falgàs. Sara Camps diu que durant la primera onada de la pandèmia la gent «es va tornar boja» amb el tema de l'alimentació, «els mercats es van tancar, vaig acabar muntant parada a casa i tenia tothom allà».

Convençuts que quan se sembra, es recull, a Xarxa Pagesa reconeixen que no els sorprèn l'èxit collit, «creiem en el projecte». Tenen clar que es deu a la feina ben feta «i a poc a poc», ja que d'una altra manera, «hauríem mort d'èxit». Tal com diu Eduard Martí, de Mas Galceran, la confiança rebuda «surt sola» per la qualitat del producte que es treballa, «la gent nota que és fresc, que està fet aquí». Això és essencial: «la gent sap que comprant aquell producte està beneficiant que explotacions com les nostres es tirin endavant i cada vegada puguin haver-hi més», diu Martí. «La gràcia» de Xarxa Pagesa «és que es quedi aquí», parlant de producte ecològic i local no podia ser d'una altra manera.