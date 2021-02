Un grup de veïns s'oposa a la reobertura de l'escola de Palau de Santa Eulàlia

Un grup de veïns de Palau de Santa Eulàlia s'ha dirigit al Departament d'Educació per a mostrar la seva oposició a la voluntat municipal de reobrir l'escola d'educació infantil i primària. Els opositors asseguren que «no és viable, no compleix amb els requisits que demana la Generalitat i afectaria les escoles de pobles veïns que han aturat la iniciativa dues vegades». La reobertura va ser sol·licitada per l'Ajuntament l'any passat oi va obtenir una resposta faborable per part de la conselleria dirigida per Josep Bargalló.

Aquest grup veïnal argumenta que "mentre que ja es parla de preinscripcions", veu «amb preocupació la imminent obertura de l'equipament», i ja han entrat dues instàncies a l'Ajuntament, «que encara no tenen resposta», i es queixen de la «manca total de participació ciutadana» i que l'alcalde, Xavier Camps, «no ha escoltat la veu del poble», segons el seu punt de vista. "S'empara en les premisses que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, li va explicar en una reunió fa quatre mesos, a l'octubre de l'any passat. En aquella ocasió, el conseller va detallar que per obrir una escola calen quatre requisits: un mínim d'entre 13 i 15 alumnes, que l'alumnat sigui sostingut en el temps, que es disposi d'un espai adequat i, finalment, que no se sostreguin alumnes de les escoles rurals veïnes, perquè aquestes ja tenen un nombre baix d'alumnes."

, el bar del poble, el consultori mèdic i el centre social", diuen, tot mostrant el seu "neguit" perquè veuen "en perill l'eliminació d'aquests serveis municipals i l'afectació del projecte en els futurs pressupostos, per la manca d'estudi de la viabilitat i continuïtat de l'escola".Segons aquest grup, "les escoles de quatre municipis veïns també estan en perill. I és que l'escola projectada, segons Educació, ha d'entrar dins de la(Agrupació d'escoles petites – Pont de Molins, Garrigàs, Cistella i Vilanant) on els mestres treballen en comú programant activitats conjuntes per als alumnes i comparteixen mestres especialistes". "Davant d'això -diuen-, alcaldes i directius de les escoles implicades ja han parat en dues ocasions la votació imposada pel Departament d'Educació per entrar l'escola de Palau de Santa Eulàlia a la ZER Empordà".