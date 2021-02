L'Ajuntament de Llers ha obert una convocatòria de subvencions per donar suport econòmic a les empreses i autònoms del municipi que es van veure afectades per l'estat d'alarma, amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Subvenciona la taxa de recollida d'escombraries abonada a l'Ajuntament en l'estat d'alarma.