Figueres dona continuïtat a l'acompanyament de joves sense referents

La Generalitat de Catalunya va facilitar, l'any passat, la contractació a Figueres d'una dinamitzadora cívica com a «enllaç entre els centres de joves emigrats sols i el seu entorn i contribuir que l'acollida i la inclusió sigui la millor possible», en paraules del Govern.

Així entra Mireia Castro als Serveis Socials de l'Ajuntament de Figueres, la persona de referència per als joves sense referents. La seva tasca és fer un acompanyament a tota aquella joventut «amb falta de referents familiars, estables i sòlids» que, com que han complert la majoria d'edat, s'han quedat sense la protecció que dona la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) als menors.

Són joves arrelats al territori i, durant tot aquest any, Castro ha pogut «conèixer la seva realitat, saber qui són i poder entendre les necessitats socials i bàsiques que tenen». No obstant això, «és molt difícil categoritzar a tots en un mateix bloc», ja que hi ha casos molt diversos: migrats sols; joves extutelats que estaven en els centres de menors; detecció de majors d'edat, etc. En tot cas, adverteix la treballadora social, tenen el tret comú de ser persones sense referents i que també requereixen un «acompanyament moral». La figura s'ha anat legitimant amb la implicació de la mateixa joventut, «els joves necessiten i volen, són molt receptius i proactius en els plans de treball que establim i el treball comú», diu Castro. Ella defensa la creació d'aquesta figura sobretot pel «prejudici que hi ha darrere d'aquests joves i per donar continuïtat i sentit a tota la feina que la Generalitat ha fet prèviament».

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, hi coincideix i explica que des de l'Ajuntament es vol fer una prova pilot amb un petit grup. «No volem deixar-los desemparats perquè hagin complert la majoria d'edat», diu. El pla és fer una inclusió formativa i laboral com una aposta del govern de «donar-los les eines perquè tinguin una oportunitat».