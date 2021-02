El cicle Gaudí continua a Roses amb la pel·lícula «La vida de Rosa»

El Teatre de Roses acull, aquest dijous a les vuit del vespre, la segona sessió del cicle Gaudí amb la pel·lícula La boda de Rosa, de la directora Iciar Bollain. Es tracta d'una de les novetats de la nova programació del teatre municipal: la incorporació del Cicle Gaudí, que ofereix cada mes una pel·lícula de producció catalana i d'estrena molt recent.

En aquesta ocasió la protagonista és la Rosa. A punt de fer-ne 45, s'adona que ha viscut sempre per als altres i decideix prémer el botó nuclear, engegar-ho tot a passeig i prendre les regnes de la seva vida. Però abans, vol embarcar-se en un compromís molt especial: un matrimoni amb ella mateixa. Aviat descobrirà que el seu pare, els seus germans i la seva filla tenen altres plans, i això de canviar de vida no és tan senzill si no està en el guió familiar. Casar-se, encara que sigui amb ella mateixa, serà el més difícil que hagi fet mai.