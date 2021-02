Cadaqués aprova el nou pressupost "des de zero" per a endreçar l'Ajuntament

L'Ajuntament de Cadaqués ha aprovat el pressupost per a aquest exercici de set milions d'euros amb el suport majoritari dels grups municipals representats en el consistori. Els números proposats per l'equip de Govern format per Fem Cadaqués i Junts per Cadaqués, amb quatre regidors cadascun, han comptat amb el vot favorable dels representants d'ERC i els Independents. Només l'Assemblea hi ha votat en contra.

A diferència del 2020, quan l'Ajuntament va haver de prorrogar els comptes, aquest 2021 el pressupost ha estat elaborat en «base zero», segons explica l'alcaldessa Pia Serinyana. «Base zero vol dir que no hem treballat amb les dades de pressupostos i comptes anteriors, ja que no s'ajustaven a la realitat». La seva manera de treballar ha estat «analitzar la totalitat de les despeses assignades en períodes anteriors i comprovar si aquesta assignació continua sent necessària i fent els ajustos corresponents segons les necessitats actuals».

Serinyana recorda que «ens vam presentar a les eleccions municipals per posar ordre a l'Ajuntament, la nostra intenció no era fer política, sinó ajudar Cadaqués a prosperar en molts aspectes i aturar algunes coses que no ens agradaven. Entre Fem i Junts estem treballant per posar l'Ajuntament al dia i agraïm el suport dels altres dos grups que ens han donat suport per a provar aquests comptes».

El pressupost, com passa a tots els ajuntaments, està marcat per les repercussions de la Covid-19 i no hi ha grans inversions previstes més enllà d'aconseguit tirar endavant o acabar els projectes que ja estaven en marxa a Portlligat, la Torre de les Creus, el sanejament des Llané Petit i el parc de bombers a més d'altres millores urbanes. També s'adquirirà nou material per a les àrees d'Esports, Cultura i Festes, ja que l'existent està obsolet, per valor de 32.500 euros a més d'adquirir una nova embarcació per als serveis marítims amb una inversió de 25.000 euros.

En aquest sentit, Pia Serinyana destaca el fet que «en fer endreça, vam detectar la poca quantitat de subvencions i ajuts que s'havien demanat des de l'Ajuntament. Ara, les transferències de capital provinents d'altres administracions s'incrementen de 1.700 a 371.432 euros, fruit d'un gran esforç i dedicació per a aconseguir-les».

Pel que fa als impostos i taxes, la pressió fiscal es manté com estava amb una rebaixa de les escombraries industrials per ajudar les empreses locals.

La voluntat municipal és «reduir l'endeutament financer al 100% durant el 2021, amb amortitzacions extraordinàries, la qual cosa ens permetrà els propers anys poder disposar de més crèdit per a inversions».

Amb un 6% més d'ingressos i un 14,6% d'augment de la despesa

El pressupost aprovat per aquest 2021 per l'puja a la quantitat de. Segons les previsions del Govern, en aquest exercici s'ha previst undel 6% i una pujada del 14,6% de les. Uns comptes que «garanteixen la sostenibilitat i la liquiditat de les finances municipals a mitjà i llarg termini».