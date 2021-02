Avinyonet adverteix d'un bacteri que ataca una planta

La Xylella fastidiosa és un bacteri que provoca una greu malaltia a les plantes i que causa la seva mort. Pot atacar a més de 300 espècies de plantes ornamentals i cultius importants, com l'olivera, l'ametller, la vinya, els cítrics, entre altres. Actualment, no existeix cap tractament efectiu un cop es detecta en qualsevol de les plantes hostes a les quals infecta. Per això, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha recomanat a la població que no planti Polygala myrtifolia, perquè és un dels vegetals considerats per la Comissió Europea «amb un elevadíssim risc d'infectar-se per Xylella fastidiosa i de propagar-la».

Catalunya és lliure de Xylella fastidiosa, però no és el cas d'algunes comunitats autònomes properes com són la Comunitat Valenciana (Alacant) i les Illes Balears, així com d'altres estats membres com França (Llenguadoc-Rosselló i Costa Blava) i Itàlia. Quan es detecta en un territori, s'ha d'efectuar dràstiques mesures d'erradicació, d'acord amb la normativa comunitària, produint greus perjudicis econòmics.

En aquest sentit, la Polygala myrtifolia és un dels vegetals considerats per la Comissió Europea amb un elevadíssim risc d'infectar-se per Xylella fastidiosa i de propagar-la. És per això que per evitar la introducció d'aquesta plaga a Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, conjuntament amb el sector, considera necessari recomanar el fet de no plantar aquesta espècie ornamental, Polygala myrtifolia, encara que no estigui prohibit normativament. Recomanen que es comuniqui al Servei de Sanitat Vegetal del DARP o bé a l'Ajuntament.

A Avinyonet, paral·lelament, s'està portant a terme una obra de pavimentació a l'espai de l'àrea d'aportació dels Camps de la Font. Amb aquesta actuació, es pretén millorar i facilitar l'accessibilitat als contenidors.