Juanjo Muñoz (FABF): «Les associacions de veïns són la representació real dels barris»

Juanjo Muñoz va ser escollit a l'octubre com a President de la Federació d'Associacions de Barris de Figueres (FABF), que actualment engloba les associacions de veïns de sis barris de Figueres (Juncària-Parc Bosc, Habitatges del Parc, Eixample, Olivar Gran, Culubret i Poble Nou) i que pretén ser un canal de treball conjunt i comunicació entre el veïnat i l'Ajuntament de Figueres per resoldre les diferents problemàtiques.

A Figueres, existien agrupacions d'associacions de veïns però «semblava que no tiraven endavant». Juanjo Muñoz (Barcelona, 1963) és el president de l'Associació de Veïns (AVV) Juncària-Parc Bosc des de fa sis anys i aquest any encapçalarà la nova Federació d'Associacions de Barris de Figueres (FABF), actualment en tràmits de constituir-se, «a veure si, entre tots, li donem una empenta a Figueres».

- D'on sorgeix la idea de fer una nova Federació d'Associacions?

- Fa dos anys, el vicepresident [Miquel Torrent] i jo vam pensar què podríem fer, entre les associacions de veïns i l'Ajuntament, per intentar arreglar una mica Figueres. Volem treballar conjuntament amb l'Ajuntament.

- Hi ha problemàtiques comunes als barris?

- La inseguretat i la neteja. Però, bàsicament, el que necessiten els presidents de les AVV és més comunicació amb l'Ajuntament. Si els presidents estan mínimament informats del que es farà per a la ciutat, ho agrairan.

- Per això és important la unió?

- Sí. Sobretot per intentar ajudar l'Ajuntament, nosaltres no anem contra ell.

- Quin és el barri que necessita una intervenció més urgent?

- És que està tot Figueres igual [riu]. El barri més problemàtic és la zona nord-oest, per les plantacions de marihuana i els talls de llum. Això ja és per humanitat. A l'Ajuntament, s'han de posar d'acord, com nosaltres fem a les associacions. L'alcaldessa ha de fer un cop a la taula i dir: «Aquí no hi ha partits, anem a resoldre això». Perquè, si no posen remei allà, Figueres continuarà així. És una equivocació que han comès els diferents ajuntaments. Fa uns anys, se'ls va dir que, si no s'intervenia en el problema del Culubret, s'estendria per la ciutat, crec que no ens equivocàvem. La Guàrdia Urbana ja fa feina, però hi hauria d'haver més patrulles dels Mossos d'Esquadra. No vol dir que hi hagi un policia a cada cantonada, però també tenim altres cossos de seguretat, que estem pagant, i se'n podria fer més ús. La seguretat és cara, però si et fan mal, encara ho és més.

- Hi ha diferència de privilegis entre barris?

- Normalment es prioritza el centre, però ara tampoc. Això és com una botiga, si veus una botiga molt maca per fora, hi entraràs. Però si és molt lletja per fora, per molt bé que estigui per dins, no hi entraràs. Quan vens de l'AVE, què veus?

- Creu que les associacions de veïns són una representació real dels barris?

- És la representació real, és el que et diu la gent boca a boca. El problema de les AVV és que és gent gran, que la joventut no s'hi vol ficar. I la gent gran està una mica cansada, perquè normalment els que són presidents ho són des de fa molts anys i el que busquen és una renovació.

- Per què creu que la gent jove no s'hi implica?

- No ho sé. La gent jove crec que no es vol ficar en problemes. Crec que avui està tot polititzat. Jo, per exemple, el primer que vaig dir és que, com cadascú té la seva ideologia, es representaria a tothom per igual, sense tenir en compte el seu perfil polític. Representem 400 famílies i no hi ha només un partit.

- Què els diria per explicar què significa una AVV?

- Un ajuntament com Figueres està limitat, hi ha els diners que hi ha i això també s'ha de comprendre. No per pagar impostos ho has de tenir tot. També cal implicar-se una mica, no esperar que l´Ajuntament ho faci tot. La gent jove està molt bé, perquè té idees noves i cal renovar les AVV, és bo per a Figueres.

- I si algun barri vol adherir-se com ho ha de fer?

- Sense cap problema, pensem que com més siguem, millor. Totes les AVV saben com contactar amb nosaltres. L'únic requisit és que estigui al dia. La majoria estan desfasades, i han d'enviar la documentació a la Generalitat per actualitzar-se. Nosaltres hem ajudat a posar al dia més d'una, però l'Ajuntament hauria d'ajudar-nos en això.

- De què estaríeu orgullosos com a Federació?

- No sé què pensa la resta, però jo em sentiria orgullós si aconseguís treure les plantacions i que aquella gent [del Culubret] tinguessin llum, per humanitat, s'ho mereixen.